Taylor Swift registra su voz e imagen como marca para protegerse de la IA

En un movimiento que podría marcar un antes y un después en la industria del entretenimiento, Taylor Swift decidió tomar medidas legales para proteger su identidad frente al avance acelerado de la inteligencia artificial. La cantante presentó solicitudes de registro de marca con el objetivo de blindar tanto su voz como su imagen, en un contexto donde cada vez es más común la creación de contenido falso sin autorización de figuras públicas.

De acuerdo con información del despacho Gerben IP, los documentos fueron ingresados el pasado 24 de abril en nombre de TAS Rights Management, empresa encargada de gestionar los derechos de la artista. Esta decisión no solo responde a la necesidad de proteger su imagen, sino que también refleja una tendencia creciente entre celebridades que buscan adaptarse a los nuevos riesgos digitales que plantea la IA.

La cantante toma medidas legales para proteger su identidad frente a la IA y su mal uso / FB: @TaylorSwift

Las frases y la imagen que busca proteger

Dentro de las solicitudes presentadas por Taylor Swift destacan dos marcas sonoras directamente relacionadas con su voz, las cuales incluyen frases fácilmente reconocibles por sus seguidores: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”. Estas expresiones buscan quedar protegidas legalmente para evitar que sean utilizadas en imitaciones o contenidos generados con inteligencia artificial sin su consentimiento.

Además, la cantante registró una marca visual muy específica que describe uno de sus looks más icónicos: “una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra, mientras viste un body iridiscente multicolor y botas plateadas”, un atuendo que está estrechamente ligado a sus presentaciones durante ‘The Eras Tour’.

Desde su voz hasta su portadas de discos, la artista busca blindarse para que no dupliquen su trabajo / FB: @TaylorSwift

Una estrategia legal ante el avance de la IA

El abogado especializado en propiedad intelectual, Josh Gerben, explicó que esta acción puede convertirse en una herramienta clave para combatir el uso indebido de la identidad de figuras públicas en el entorno digital.

“Al registrar frases específicas vinculadas a su voz, Swift podría impugnar no solo las reproducciones idénticas, sino también las imitaciones que sean ‘confusamente similares’, un criterio clave en la legislación sobre marcas registradas”, dijo a EFE.

En cuanto a la protección de su imagen, el especialista detalló que este tipo de registros también fortalece la capacidad legal para enfrentar contenido manipulado o falso.

“Al proteger un elemento visual distintivo, como el mono (prenda de vestir de una pieza) que Swift suele usar y su pose, el equipo de Swift puede obtener argumentos adicionales para presentar demandas contra imágenes manipuladas o generadas por IA que evoquen su imagen”.

La acción de Taylor puede ser clave para combatir el uso indebido de la identidad de figuras públicas en el entorno digital / FB: @TaylorSwift

El trasfondo: uso indebido de su imagen

La decisión de la intérprete no surge de manera aislada. En los últimos años, su imagen ha sido utilizada sin autorización en diversos contenidos creados con inteligencia artificial, incluyendo material falso de carácter explícito que circuló en internet y generó una fuerte polémica a nivel internacional.

Incluso en el ámbito político, la cantante fue involucrada indirectamente en controversias cuando, previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, Donald Trump difundió imágenes creadas con IA que sugerían, de forma engañosa, su apoyo.

Una tendencia en crecimiento

Taylor Swift no es la única celebridad que ha optado por este tipo de medidas. El actor Matthew McConaughey también ha registrado marcas similares para proteger su voz e imagen, lo que evidencia un cambio en la forma en que las figuras públicas enfrentan los desafíos tecnológicos actuales.

Este tipo de acciones deja claro que la industria del entretenimiento comienza a adaptarse a un escenario donde la inteligencia artificial puede replicar identidades, obligando a los artistas a tomar medidas más estrictas para resguardar su imagen y evitar abusos.