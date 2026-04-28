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Baile masivo de “El Ratón Vaquero” en CDMX: fecha, lugar y cómo participar

No necesitas experiencia: habrá ensayo general previo para todos los asistentes./ IA ChatGPT
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:33 - 28 abril 2026
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El FARO Azcapotzalco invita a celebrar el Día de las Madres 2026 con un baile masivo de “El Ratón Vaquero”; habrá ensayo y grabación de videoclip

El Día de las Madres 2026 tendrá un giro inesperado en la Ciudad de México. Más allá de las canciones tradicionales, una pieza infantil se ha ganado su lugar como favorita en los festivales escolares y ahora dará el salto a un evento masivo: “El Ratón Vaquero”.

Esta canción, creada por Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, ha acompañado a generaciones desde el siglo pasado. Su historia, protagonizada por un ratón que mezcla inglés y español mientras intenta escapar de una trampa, sigue arrancando risas y conectando con chicos y grandes.

Cientos de personas podrán participar en la coreografía colectiva este 8 de mayo./ RS

¿Por qué “El Ratón Vaquero” se volvió parte del 10 de mayo?

Aunque no fue compuesta específicamente para las mamás, con el paso de los años se volvió un clásico de los festivales escolares del 10 de mayo. Su ritmo alegre y su narrativa permiten montar coreografías que han quedado en la memoria colectiva de muchas familias.

Desde la década de los 60, esta canción comenzó a colarse en los escenarios escolares y no ha salido de ahí. Hoy, incluso ha encontrado una nueva vida en redes sociales, donde usuarios retoman el baile como una forma divertida —y económica— de celebrar a mamá.

Ese fenómeno digital terminó por inspirar una convocatoria real que busca reunir a decenas de personas para recrear este momento, pero a gran escala.

¿Dónde y cuándo será el baile masivo en CDMX?

El punto de encuentro será el FARO Azcapotzalco, ubicado en avenida Cultura Norte s/n, Unidad Habitacional El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco. Este espacio cultural será sede del evento el próximo viernes 8 de mayo.

La jornada arrancará a las 12:00 horas, seguida de un ensayo general a las 12:30, mientras que la grabación del videoclip colectivo se realizará a las 13:00 horas.

No es necesario tener experiencia en baile, ya que los organizadores compartirán previamente la coreografía para que los asistentes puedan practicar desde casa. Además, el mismo día habrá un repaso para que todos sigan el ritmo.

Entre las recomendaciones está llevar un outfit vaquero, mantenerse hidratado y disfrutar la experiencia. La idea es simple: recordar los festivales escolares, divertirse y rendir homenaje a mamá con una actividad distinta.

“El Ratón Vaquero” brinca de los festivales escolares a un baile masivo en CDMX por el Día de las Madres./ RS
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