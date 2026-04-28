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Bacalar: El susurro turquesa de la historia y la naturaleza

Bacalar | RÉCORD
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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:30 - 28 abril 2026
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Bacalar se reafirma como la joya más serena de Quintana Roo, un destino que invita no solo a mirar, sino a contemplar y respetar la herencia natural del Caribe Mexicano

Conocida mundialmente como la "Laguna de los Siete Colores", Bacalar no es solo un destino visualmente impactante, sino un lugar donde el tiempo parece detenerse entre estromatolitos milenarios y murallas que alguna vez repelieron piratas. 

Bacalar | RÉCORD
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La Laguna de los Siete Colores: Un espectáculo natural 

El corazón de este Pueblo Mágico es su laguna, una extensión de aguas cristalinas que deben sus tonalidades a las distintas profundidades y la arena blanca del fondo. Los expertos de RÉCORD Tips recomiendan vivir la experiencia desde el agua: 

Navegación consciente: Los tours en velero o kayak son la mejor opción para proteger el ecosistema, especialmente los estromatolitos, las formas de vida más antiguas del planeta que habitan en estas aguas.

Canal de los Piratas: Un punto obligado donde la historia se une con el paisaje; este canal era la ruta de entrada para los barcos que buscaban el "palo de tinte" y hoy es un santuario de aguas someras ideal para el relax.

Fuerte de San Felipe: El guardián de la historia 

En el centro del pueblo, el Fuerte de San Felipe se alza como un mudo testigo de las batallas contra bucaneros en el siglo XVIII. Desde sus baluartes se obtiene una de las mejores panorámicas de la laguna, permitiendo a los visitantes comprender la importancia estratégica que Bacalar tuvo para la defensa de la región. 

Tips para el viajero RÉCORD 

Para aprovechar al máximo la visita, no hay que olvidar:

1. Bloqueador biodegradable: Indispensable para no dañar la composición química del agua y proteger la fauna local. 

2. Respeto a los estromatolitos: No pisar ni tocar estas formaciones rocosas que parecen piedras pero son estructuras biológicas vitales. 

3. Cenotes aledaños: Explorar el Cenote Azul, cuya profundidad y color azul intenso contrastan con la claridad de la laguna principal.

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