Vinicius Jr. y Real Madrid llegan a principio de acuerdo para extensión de contrato a largo plazo

Tras meses de negociaciones y muchos rumores sobre su futuro, Vinicius Jr. y el Real Madrid llegaron a un principio de acuerdo para extender su contrato a largo plazo.

De acuerdo con información de Florian Pattenberg, periodista especializado en fichajes de Sky Sports Alemania, el jugador brasileño continuará su carrera por varios años más en el conjunto merengue.

El reporte señala que tanto el club como alcanzaron un principio de acuerdo para prolongar su contrato, aunque aún faltan por definir los últimos detalles como el salario y la extensión.

Vinicius en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

Foco de críticas

El atacante brasileño ha sido muy cuestionado en la presente temporada debido a su rendimiento de la cancha, especialmente cuando comparte minutos con Kylian Mbappé.

Aficionados y especialistas han asegurado que Vinicius y Mbappé no son compatibles en el Real Madrid, aunque ambos futbolistas han declarado que su relación dentro y fuera del césped es buena.

Vinicius en celebración con Real Madrid en la Champions League | AP

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