¡Debacle merengue! Militao y Güler se perderán el resto de la temporada con Real Madrid

La Temporada 2025/26 del Real Madrid pasó de un relato esperanzador a uno de terror. La destitución de Xabi Alonso en diciembre se convirtió en la punta del iceberg en la debacle merengue, pues después de perder la Champions League y la Copa del Rey de manera prematura, la ilusión de ganar LaLiga parece lejana.

Pese a la victoria del equipo de Valdebebas sobre el Alavés, el equipo de Álvaro Arbeloa se encuentra nueve puntos detrás del Barcelona en la lucha por el título liguero; además de que ahora perdió a Éder Militao y Arda Güler por el resto de la temporada.

Arda Güler, jugador del Real Madrid | AP

¿Qué les pasó a Éder Militao y Arda Güler?

La Casa Blanca informó por medio de sus redes sociales el parte médico de ambos futbolistas, en el que destaca la posibilidad de que el brasileño quede fuera del Mundial 2026. Pese a que Militao y Güler solamente sufrieron una lesión muscular -uno en la pierna izquierda y otro en la derecha-, el oriundo de Sao Paulo mostró un rictus de dolor mayor que el turco.

Además del semblante del central, la lesión que sufrió Militao ante Alavés es la tercera de este tipo en toda la temporada. La Selección Brasileña, comandada por Carlo Ancelotti, tendrá que buscar en los lugares más recónditos del Brasileirao y demás ligas europeas, en caso de que Éder Militao no esté listo para la justa.

Éder Militao, jugador del Real Madrid | AP

Otra temporada sin títulos en Valdebebas

La historia del Real Madrid es la más rica en todo el mundo, por algo es el rey de todas las competencias. Sin embargo, la Temporada 2025/26 marcará su segundo año consecutivo sin un título, una marca impensada para todos en Valdebebas.

Aunque LaLiga es una opción, el Barcelona no cederá y buscará terminar con las aspiraciones merengues en el próximo Clásico; el cual será el 10 de mayo. Por ahora, los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán cerrar de manera decorosa la campaña.