Cuatro jugadores del Real Madrid apuntan a salir del equipo en verano

Las cosas marchan mal y de malas para el Real Madrid, pues tras su eliminación de la UEFA Champions League en los Cuartos de Final a manos del Bayern Múnich el equipo blanco solo puede aspirara a ganar LaLiga, sin embargo, con nueve puntos de diferencia con el FC Barcelona, todo parece indicar que terminaran con las manos vacías esta temporada.

Ante el mal cierre de temporada y la ausencia de triunfos, todo parece indicar que el Real Madrid comenzará una renovación importante dentro de su plantilla, pues medios inglesas pudieron confirmar que ya hay al menos cuatro nombres que apuntan a salir en verano.

Jugadores del Real Madrid reclamándole al árbitro en el partido ante el Bayern | AP

¿Qué jugadores saldrán del Real Madrid?

Con información del medio ‘The Athletic’, el austriaco, David Alaba, los españoles, Raúl Asencio, Dani Ceballos y Gonzalo García serían los primeros nombres del equipo de Álvaro Arbeloa que dirían adiós apenas termine la temporada 2026.

Real Madrid pierde a David Alaba por lesión en los meniscos | REAL MADRID

Aunque la lista filtrada no puede ser confirmada, la realidad es que los cambios en el equipo del Madrid serán una realidad, pues tras dos años de no poder dominar nacional e internacionalmente, Florentino Pérez y la directiva Merengue estarían en busca de un remedio inmediato.

Si bien, el nombre de David Alaba ya era uno de los que se perfilaba para salir del club, la incorporación de los españoles sería una sorpresa, más si se tiene en cuenta que Asencio tenía contrato hasta 2031. Por su parte, la salida de Ceballos sería porque el futbolista desea salir del equipo.

Raúl Asencio también marcó ante Betis | AP&nbsp;

Nueva etapa Merengue

Por otro lado, el medio inglés también aseguró que una de las misiones de la directiva será recupera al brasileño, Endrick, el cual salió a préstamo con el Lyon y que hoy por hoy vive un gran momento en la Ligue 1 de Francia.

Finalmente, el 17 veces campeón de Europa también tendrá la tarea de cerrar las renovaciones de sus estrellas, específicamente la de Vinicius Jr., la cual se ha ido extendiendo más de lo deseado, además de limar todas las asperezas que hay dentro de la plantilla que mucho quedo a deber en la temporada 25/26.