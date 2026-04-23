¡Todos al Banorte! Cruz Azul reveló los precios de las entradas para su regreso al Coloso de Santa Úrsula

Terminó la espera para la CDMX, la Máquina de Cruz Azul está de regreso en el Estadio Banorte. Luego de 894 días, el equipo de la Noria volverá a pisar el césped del Coloso de Santa Úrsula, esta vez con un nuevo nombre y un contexto futbolístico diferente, el cual promete una fiesta en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7

Accesibilidad y lujos

A unos días de que arranque la última jornada del Clausura 2026, la afición celeste recibió una de las noticias más importantes del semestre, el equipo regresa a CDMX, ahora al recinto donde fue campeón por última vez, ahora como local.

Luego de que la liga confirmó la localía de Cruz Azul en el Estadio Banorte para su duelo contra Necaxa, solo era cuestión de tiempo para que se revelaran los precios de los asientos del evento, los cuales prometen estar abarrotados por los seguidores de la Máquina.

Querétaro vs Cruz Azul | MEXSPORT

Ahora, a un par de días de que se lleve el duelo entre Cruz Azul y Necaxa, la cuenta oficial del equipo celeste reveló los precios para el evento, los cuales desfilan en una cantidad accesible para el público, partiendo de los 360 pesos en la zona general, mientras que los palcos suben hasta los 1600 pesos.

Para las zonas laterales el costo será de $630 mientras que lo preferentes y cabeceras estarán disponibles a partir de los $720, finalmente las laterales y plateas rodean los 900 pesos.

Los boletos estarán disponibles a través de la boletera FANKI. El primer filtro será para la Preventa pase Aul, el día jueves 23 de 10 a 13:00, más tarde la preventa Banorte de 14:00 a 17:30, y finalmente la venta general a partir de las 18:00.

¡NOS VEMOS EL DOMINGO EN EL ESTADIO!



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➡️ Instrucciones para ingresar a las preventas en el primer comentario. pic.twitter.com/d9D21Ajhyq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Romero festejando una anotación con Cruz Azul en el Estadio Azteca | Imago7

¿Cómo marcha el panorama del regreso de Cruz Azul?

Luego de 16 jornadas, el equipo de Cruz Azul no llega de la mejor manera a la cancha del Estadio Banorte, pues aunque marchan en la tercera posición del campeonato, el equipo suma poco más de un mes sin conocer la victoria.

Con solo el duelo ante Necaxa pendiente, La Máquina cuenta con 30 unidades, con posibilidades de subir al segundo puesto en caso de una victoria. Por su parte, caer ante los Rayos en su regreso a la CDMX no solo significaría un escándalo importante, sino que también correrían el riesgo de bajar al quinto lugar.