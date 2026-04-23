“El equipo no encontraba entusiasmo”: ‘Chelito’ Delgado sobre la salida de Larcamón de Cruz Azul

Con nueve partidos sin victoria, incluida la eliminación en Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf, la directiva de Cruz Azul decidió despedir a Nicolás Larcamón. Y aunque fue un poco sorpresivo, parece un movimiento que responde a la molestia que mostró un amplio sector de la afición cementera. Así lo consideró César 'Chelito' Delgado, quien también consideró que la relación del estratega con los seguidores vino a menos.

En el comunicado en el que se anunció la salida de Larcamón, la propia directiva celeste reconoció que las “críticas fueron escuchadas”, y para el exfutbolista se juntó la postura de la afición con el hecho de que no se veía una mejora futbolística.

Sorprendido con la noticia, realmente sorprende, pero siempre deseando lo mejor a Cruz Azul. Creo que pasa más por el hecho de que el aficionado no estaba contento con el entrenador y el aficionado en ese sentido se hizo sentir

"Es entendible que escucharon al aficionado y que no veían un cambio en el aspecto futbolístico. Todos los partidos eran prácticamente iguales o iba de bajada el equipo. Un poco apresurada (la decisión), pero a lo mejor ahora el equipo cambie el chip, porque así es el futbolista, cuando se va un entrenador, cambia el chip", declaró César Fabián, quien externó su deseo de que a La Máquina le vaya mejor durante la Liguilla.

César Delgado, en un juego con Cruz Azul en 2006 | MEXSPORT

Chelito no veía entusiasmo en Cruz Azul con Larcamón

Respecto a la designación de Joel Huiqui, con quien coincidió durante su etapa como jugador en el club de Lla Noria, Delgado Godoy manifestó que lo primero que espera es que el plantel recupere la alegría de jugar y que con ello vuelva a identificarse la afición. El exfutbolista argentino consideró que Larcamón tuvo dificultades para transmitir en el campo esa energía y ganas, por lo que Huiqui ahora deberá trabajar mucho en ese aspecto.

"Espero que Joel Huiqui pueda encontrar en el equipo entusiasmo por el juego, entusiasmo en donde el aficionado se sienta identificado con ese equipo. Creo que va a tener mucho trabajo en ese aspecto porque yo veía que el equipo no encontraba entusiasmo en Nicolás; va por un tema de personalidad. Entonces va a tener mucho trabajo Joel, le deseo lo mejor", añadió el rosarino.

Chelito en Cruz Azul | MEXSPORT

Cruz Azul se volvió predecible con Larcamón

A pesar de los nueve partidos sin victoria, el ahora exentrenador de La Máquina clasificó a dos Liguillas seguidas y obtuvo un boleto para la Concachampions vía la cantidad de puntos en el año futbolístico. De hecho, por ahora es el primer lugar en la tabla general que suma tanto el Apertura 2025 y el Clausura 2026, y en caso de finalizar así, Cruz Azul ganará un millón de dólares.

En ese sentido, Chelito reconoció que tampoco era un mal funcionamiento el que tenía el equipo con Larcamón, pero sí que era un estilo de juego que se volvió predecible.

César Delgado durante un partido con Cruz Azul | MEXSPORT

Tampoco fue que jugaba feo, horrible, pero no encontraba por ahí lo que la afición quería, un equipo protagonista, un equipo que juegue diferente. El equipo juega de una forma, una manera, que ya sabemos a qué juega

"Yo desde afuera ya sé que tienen tenencia de pelota y van a tirar un centro por las bandas y que lleguen todos los delanteros. Habría que buscarle otro formato a ese futbol", y añadió que él, como partidario de un futbol más directo, en el cual no se exagere en la posesión del balón, no le veía variantes ni movilidad al Cruz Azul de Larcamón. "Yo creo que eso a la directiva y a la afición no le gustó".