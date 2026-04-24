León venderá… pero no el cien por ciento; Jesús Martínez se mantendrá en el equipo ​

​León no será vendido al cien por ciento. Los Esmeraldas han recibido muchas ofertas, pero uno de los puntos que han revelado algunos interesados es que los Panzas Verdes ofrecen el 51 por ciento de sus acciones, ya que la idea es que en el equipo siga su actual presidente, Jesús Martínez Murguía.

​Fuentes allegadas a RÉCORD aseguraron que existe una idea tergiversada de que el conjunto del Bajío será vendido en su totalidad. “Es real que se venderá, pero una de las condiciones existentes que sé que pide Grupo Pachuca es mantener el 49 por ciento de las acciones”, expresó un personaje cercano a la situación, quien guarda con celo si alguien se perfila para alcanzar un acuerdo con Jesús Martínez Patiño.

​El argumento que ofrecen en GP sobre la permanencia de Jesús Martínez Jr. es que es un directivo que conoce a fondo la operación de la institución. Lleva 15 años en León, está casado con una leonesa y sus hijos son de allá; por ello, tiene un gran cariño por la institución que administra. Estos fueron algunos de los argumentos expuestos para que el directivo se mantenga en el club.

Jesús Martínez Murguía | IMAGO7

​“Jesús tiene una gran pasión por el equipo. En la cúpula del grupo hay mucha tristeza porque el club debe venderse por el tema de la multipropiedad. Hay argumentos que acá se consideran suficientes para que Jesús siga de la mano de un accionista mayoritario porque, al final, él no tomará las decisiones del equipo”, explicó nuestro informante.

​De acuerdo con personas que se han sentado a platicar con Grupo Pachuca, en caso de que se concrete la transacción, el único que mantendría la pertenencia es Martínez Murguía; sin embargo, en la institución tienen claro que, con la venta, perderán el control en las decisiones ante los nuevos accionistas.

​Jesús Martínez hizo la promesa de vender al equipo y la va a cumplir. El periodo en el que podría concretarse la salida es de un año, pero si alguno de los interesados desea agilizar el proceso, los derechos podrían negociarse antes. Sin embargo, aun cuando haya críticas alrededor de la decisión, aseveran que la intención de mantener a Jesús Martínez Murguía es firme y difícilmente —por no decir imposible— cambiarán esa postura.

​Jesús Martínez Jr. logró el regreso del León a la Primera División después de 10 años. Bajo su gestión, los leoneses han sumado tres títulos de liga: Apertura 2013, Clausura 2014 y Guardianes 2020. También obtuvo la Leagues Cup en 2021 y la CONCACAF en 2023, lo que otorgó al equipo el derecho de jugar el Mundial de Clubes (aunque por temas de multipropiedad no lo disputó).

León | IMAGO 7