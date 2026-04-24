Arizona Diamondbacks: todo lo que debes saber

La cuenta regresiva para el retorno de la MLB a México finalmente llegó a su fin. San Diego Padres y Arizona Diamondbacks llegan en el 2026 al Estadio Alfredo Harp Helú para el Mexico City Game, el cual promete emociones y mucha acción de Grandes Ligas.

¿Quiénes son los Arizona Diamondbacks?

Desde 1995, los D-backs son una de las 30 franquicias de la MLB, perteneciente a la Liga Nacional en la Zona Oeste, siendo también parte del miembro de equipos 'más jóvenes' dentro de la liga de béisbol más importante del planeta.

Michael Soroka, pelotero de Arizona Diamondbacks | AP

Con su juventud también llegó su mayor virtud, pues los D-backs tienen la marca de ser uno de los equipos más jóvenes en conseguir una Serie Mundial, solo seis años después de su creación.

El recordado Clásico de Otoño del 2001 unió a los Bombarderos del Bronx (y campeones defensores), los Yankees de Nueva York, ante los 'novatos' de Arizona Diamondbacks.

Arizona Diamondbacks | AP

Desde su logro en 2001, el equipo de Arizona no volvió a levantar el trofeo del Comisionado, aunque sí regresaron a una Serie Mundial en el 2023, la cual perdieron ante los Rangers de Texas; la serie terminó 4-1.

Actualidad e importancia

Después de 28 años desde su comienzo en la expansión, el equipo que viste de rojo sedona, verde azulado, negro y blanco, en la temporada 2026 suma una marca de (14-11), siendo uno de los más irregulares del campeonato.

Pese a su irregular arranque, las Serpientes cuentan con una interesante selección de jugadores dentro de su novena, donde destacan Corbin Carroll, Lourdes Gurriel Jr y el jardinero mexicano, Alek Thomas.