MLB en México: San Diego Padres, un equipo con arraigo mexicano

Hay un equipo con presencia latina en la MLB y luego están los Padres de San Diego. El equipo de la Liga Americana de las Grandes Ligas es sin duda uno de los favoritos por los fanáticos latinos, específicamente de los mexicanos, pues no solo grandes peloteros aztecas han pasado por sus filas, sino que también son locales en una ciudad con presencia extranjera importante.

Padres de San Diego celebrando carrera de Fernando Ttais Jr I AP

¿Cómo empezó el cariño de México hacia los Padres?

A menos de una semana de que la MLB regrese a México con el duelo de los San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks, los fanáticos comienzan a preparar todo para la visita al Estadio Harp Helú, pero no es la primera vez que esto sucede, pues San Diego cumplirá su séptima visita a tierras nacionales.

La novena fundada en 1969 tiene un ‘lazo’ especial con México no por una sino por varias razones, siendo la principal su proximidad geográfica con Tijuana, haciendo que varios fanáticos del norte adopten al equipo como su local.

Estadio Harp Helú I AP

Además de su ubicación, otra situación que hace de los Padres uno de los más queridos por el país es su nombre, pues ‘Padres’ hace referencia a los frailes franciscanos que fundaron la Misión de San Diego de Alcalá en 1769, lo que hace que se compartan las raíces históricas de ambas regiones.

Finalmente la ‘Fernandomania’. Si bien, Fernando Valenzuela es un icono de la historia de los Dodgers, en 1995 su firma con el equipo de San Diego atrajo los ojos de México hacia San Diego, una de las fanaticadas más fuertes, dicho sea de paso.

Fernando Valenzuela en los Padres de San Diego I CAPTURA DE PANTALLA

Peloteros mexicanos y el regreso al Harp Helú

La noche del 25 de abril y la tarde del 26 no serán las primera vez que el equipo de ‘The Friars’ toque el diamante en México, pues anteriormente disputaron seis ‘miniseries’; cuatro de temporada regular y dos amistosas, aunque no todas han sido en México ya que estas series están repartidas con tres para Monterrey y tres para la CDMX, siendo el equipo que más veces han jugado en territorio nacional.

En cuanto a los jugadores mexicanos que más han destacado en las filas de los Padres se encuentran: Vicente "Huevo" Romo, Fernando Valenzuela (1995-97), Miguel Ojeda (2003-05) y el lanzador Andrés Muñoz. Por su parte, la historia reciente tiene a Omar Cruz y Tirso Ornela.