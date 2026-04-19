Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Momento de tensión en el futbol asiático: accidente en Al-Ahli vs Johor Darul genera indignación

Al-Ahli vs Johor Darul | Captura de pantalla
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:09 - 19 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Liga de Campeones de la AFC tuvo un momento capturado por las cámaras

El futbol asiático vivió un episodio de alta tensión durante el partido entre Al-Ahli de Arabia Saudita y Johor Darul de Malasia en la Liga de Campeones de la AFC, luego de un fuerte choque que encendió las alarmas dentro y fuera de la cancha. Lo que parecía una jugada espectacular terminó convirtiéndose en una escena preocupante que generó críticas por la respuesta médica.

Durante el encuentro, el jugador Ali Majrashi intentó una chilena dentro del área, una acción de gran dificultad técnica que suele levantar al público de sus asientos. Sin embargo, el movimiento no salió como esperaba y terminó impactando de lleno en la cabeza del brasileño Jairo Da Silva, quien cayó al césped de inmediato.

El golpe provocó momentos de incertidumbre, ya que el futbolista afectado permaneció en el suelo sin reaccionar durante varios segundos. Compañeros de ambos equipos comenzaron a pedir asistencia médica con urgencia, evidenciando la gravedad del incidente.

Polémica por la reacción del cuerpo médico

La situación se agravó debido a la aparente demora en la intervención de los servicios médicos. Jugadores y cuerpo técnico del Johor Darul mostraron su inconformidad ante lo que consideraron una respuesta tardía en un momento crítico.

Al-Ahli vs Johor Darul | Captura de pantalla

El capitán del equipo malasio, Natxo Insa, fue uno de los más afectados por la situación. Visiblemente molesto, reaccionó con frustración en la banda, pateando una silla como muestra de su enojo ante la falta de rapidez en la atención.

En medio del caos, el propio Insa decidió intervenir directamente. Sin esperar al personal médico, tomó una camilla y la llevó él mismo hasta donde se encontraba su compañero, en un gesto que reflejó la urgencia del momento y la desesperación del equipo.

Al Ahli | @ALAHLI_FC
Lo Último
17:26 Braulio Luna y Zague reaccionan a pelea generada en el América vs Toluca
17:26 César Ramos, firme en los conatos de bronca como Karen Díaz
17:22 Mueren agentes de México y EE.UU. en accidente en Chihuahua tras operativo contra narcolaboratorios
17:04 ¿Quién es Óscar Whalley, el portero que sustituirá al Tala Rangel en Chivas?
17:02 ¡Tremendo reencuentro! entre Layún y Abelito
16:46 Alana Flores trabaja intensamente de cara a su combate con Flor Vigna
16:42 ¡El Clásico es Xeneize! Boca Juniors derrota a River Plate en el Monumental
16:33 El Grande Americano se lleva los reflectores en el Salón de la Fama con atuendo de Mariachi
16:33 Robot humanoide rompe récord en media maratón de Beijing y supera marca humana
16:32 De Kalusha hasta la Pantera Zúñiga: Las fallas más insólitas en la Liga MX