Momento de tensión en el futbol asiático: accidente en Al-Ahli vs Johor Darul genera indignación

El futbol asiático vivió un episodio de alta tensión durante el partido entre Al-Ahli de Arabia Saudita y Johor Darul de Malasia en la Liga de Campeones de la AFC, luego de un fuerte choque que encendió las alarmas dentro y fuera de la cancha. Lo que parecía una jugada espectacular terminó convirtiéndose en una escena preocupante que generó críticas por la respuesta médica.

Durante el encuentro, el jugador Ali Majrashi intentó una chilena dentro del área, una acción de gran dificultad técnica que suele levantar al público de sus asientos. Sin embargo, el movimiento no salió como esperaba y terminó impactando de lleno en la cabeza del brasileño Jairo Da Silva, quien cayó al césped de inmediato.

🚨🚨| Shocking moment in AFC Champions League.



Al-Ahli’s Ali Majrashi goes for a bicycle kick clearance and catches JDT’s Jairo straight in the face. pic.twitter.com/VXOPJXhoYX — CentreGoals. (@centregoals) April 17, 2026

El golpe provocó momentos de incertidumbre, ya que el futbolista afectado permaneció en el suelo sin reaccionar durante varios segundos. Compañeros de ambos equipos comenzaron a pedir asistencia médica con urgencia, evidenciando la gravedad del incidente.

Polémica por la reacción del cuerpo médico

La situación se agravó debido a la aparente demora en la intervención de los servicios médicos. Jugadores y cuerpo técnico del Johor Darul mostraron su inconformidad ante lo que consideraron una respuesta tardía en un momento crítico.

Al-Ahli vs Johor Darul | Captura de pantalla

El capitán del equipo malasio, Natxo Insa, fue uno de los más afectados por la situación. Visiblemente molesto, reaccionó con frustración en la banda, pateando una silla como muestra de su enojo ante la falta de rapidez en la atención.

En medio del caos, el propio Insa decidió intervenir directamente. Sin esperar al personal médico, tomó una camilla y la llevó él mismo hasta donde se encontraba su compañero, en un gesto que reflejó la urgencia del momento y la desesperación del equipo.