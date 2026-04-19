De Kalusha hasta la Pantera Zúñiga: Las fallas más insólitas en la Liga MX

Es de humanos equivocarse, sin embargo, la mayoría de las veces para un futbolista profesional estos errores son los que marcan su carrera, o en su mejor casó, quedan recordados por las insólitas fallas frente al arco. En el caso de la Liga MX la situación no es diferente y Raúl la ‘Pantera Zúñiga del Club América, es el ejemplo en vida.

Raúl 'Pantera' Zúñiga, jugador del América | IMAGO7

Liga MX; Fallas y risas en el balompié nacional

Los futbolistas profesionales son de los atletas más criticados del mundo, pues en un deporte como el futbol un error puede definir la carrera del atleta, ya se para impulsarlo o para hundirlo, por lo que nadie está exentó de entra al libro de historia con algún error que queda para la posteridad.

Kalusha (América)

La primera y quizá más recordada falla dentro del balompié nacional fue la del futbolista africano, Kalusha, jugador del América. Durante un partido de Cuartos de Final entre las águilas y Cruz Azul, los de Coapa impulsaron un contragolpe, donde el delantero africano se fue solo a la portería rival sin arquero, desafortunadamente cuando disparó al arco, el balón se estrelló en el poste, acción que aunada a la narración de Enrique Bermúdez, quedó inmortalizada.

Kalusha recuerda sus partidos con América | FOTO: ESPECIAL RÉCORD

Manuel Capasso (Atlas)

Durante un juego Atlas vs Puebla, el delantero argentino, Manuel Capasso tuvo la oportunidad de anotar con el equipo Rojinegro, luego de que en un mano a mano le hizo un sombrero al portero poblano, desafortunadamente, solo y sin arquero su cabezazo pasó por encima del arco visitante.

CAPTURA DE PANTALLA

'Memote' Martínez

El delantero de Pumas también entra en una de las peores listas de la Liga MX, todo gracias a errar un disparo en un duelo ante Necaxa, donde estaba solo frente a la portería de los Rayos y ‘abanico’ su disparo para caer al césped.

CAPTURA DE PANTALLA

Cabecita Rodríguez

El icónico delantero de las Águilas del América tuvo un pasó importante con el Cruz Azul, mismo en el que fue figura, sin embargo, en un duelo ante Chivas, Cabecita recibió un balón solo frente a Toño Rodríguez, mismo que no remato, perdiendo una clara oportunidades de gol.

CAPTURA DE PANTALLA

Ángel Saldívar

Una de las más recordadas ocurrió en la final del Apertura 2021, cuando Ángel Saldívar tuvo la oportunidad de romper la maldición del rojinegro, pues tras una gran jugada de Trejo, terminó en un centro para Saldívar, esté solo y sin arquero solo debía hacer la cabeza hacía adelante, desafortunadamente su golpeo fue incorrecto y rechazó el balón.

CAPTURA DE PANTALLA

Oribe Peralta

Otro caso de una final fue el de aquella ‘Final Navideña’ en 2016, cuando Oribe Peralta pudo darle un tercer título a las Águilas, sin embargo, al poder rematar a gol ya sin la figura de Nahuel Guzmán, el mexicano terminó por detener el balón y evitar que la bola entrar, situación que pudo haber cambiado el destino del trofeo.