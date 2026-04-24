José Mourinho deja abierta las posibilidades de llegar al Real Madrid

Con el cierre de las ligas del mundo y con el Mundial 2026 de por medio, el futbol de estufa tomará un ligero descanso, no obstante, los clubes no ceden terreno por sus objetos de deseo, donde una de las cartas importantes á la de quien tome el banquillo del Real Madrid, donde la baraja de candidatos comienza a tomar forma, liderada por un video conocido, José Mourinho.

José Mourinho, técnico del Benfica | AP

Mourinho y su destino en el aire

Pese a su segundo lugar en la Primeira Liga, el estratega portugués no negó ni confirmó su permanencia en el club de las Águilas del Benfica, situación que despertó aún más los rumores de una posible nueva etapa en el Real Madrid.

Durante una conferencia de prensa, ‘Mou’ habló sobre su contrato, mismo que termina en 2027, donde aseguró que al final de temporada se hará un análisis de su rendimiento para saber si continuará al mando del proyecto.

José Mourinho nuevo DT del Benfica l AP

Todos conocen la situación. Cuando termine la temporada, tendremos 10 días para decidir si continuamos o si separamos nuestros caminos. Ya he dicho lo que tenía que decir. Ya he dicho lo suficiente (quizás más de lo suficiente), así que no hace falta decir nada más. Lo que he dicho, lo he dicho. Y no necesito repetirlo. Eso es todo”, dijo el técnico.

Tras sus declaraciones, el técnico dejó abiertas las especulaciones sobre cuales será su destino para la temporada 26/27, donde si bien en momentos anteriores confirmó su deseo de seguir en el Benfica, todo podría cambiar en el inicio del verano.

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¿Cómo marcha la nueva temporada para el Real Madrid?

Con el cierre de LaLiga, el Madrid ahora sólo sueña con el campeonato de liga, desafortunadamente, el Barcelona lleva una amplia ventaja en la punta y parece casi imposible de alcanzar.

En cuanto a su entrenador actual, Álvaro Arbeloa, los escenario de su futuro podría depender del como cierre el equipo banco, pues con todo y los candidatos en el aire, su permanencia al mando del club también es una de las opciones para Florentino Pérez.