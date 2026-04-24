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Futbol

UEFA sanciona a Prestianni con 6 partidos por incidente con Vinicius Júnior

Prestianni ha recibido una sanción que no a tdos dejó contentos | AP
Associated Press (AP) 08:14 - 24 abril 2026
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El argentino acusado de racismo no podrá participar en el arranque de los torneos internacionales del próximo año

La UEFA impuso una sanción de seis partidos al atacante argentino Gianluca Prestianni el viernes por insultar verbalmente a Vinicius Júnior , el delantero brasileño del Real Madrid, en un partido de la Champions League esta temporada.

Prestianni se enfrenta a Vinicius Jr en Champions League l AP
Prestianni se enfrenta a Vinicius Jr en Champions League l AP

Un comunicado de la UEFA indicó que los comentarios del jugador del Benfica de Portugal constituyeron una conducta “discriminatoria (es decir, homófoba)”.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP
Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

La UEFA señaló que tres de esos seis partidos quedaron en suspenso, y que Prestianni ya cumplió un encuentro como parte de un castigo provisional. Eso significa que, en principio, Prestianni solo tendrá que cumplir dos partidos más de suspensión, lo que, según la UEFA, podría incluir apariciones con Argentina en el Mundial si fuera convocado para el torneo que arranca en junio.

Los dos primeros partidos de Argentina serán contra Argelia el 17 de junio en Kansas City y ante Austria, cinco días después en Arlington.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

El incidente ocurrió durante un partido en Lisboa en los repechajes de la Champions en febrero.

El encuentro se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño del Real Madrid marcara y celebrara junto al banderín de córner del Benfica, lo que molestó a aficionados y jugadores locales. Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó al futbolista argentino de haberlo llamado “mono”.

ROTA VINICIUS JR | AP
Vini Jr. se queja de comentarios racistas por parte de Gianluca Prestianni | AP
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