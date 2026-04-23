El sueño se aleja: Real Oviedo empató con Villarreal y se aleja de LaLiga

El Real Oviedo volvió a remar contra corriente y encontró recompensa en casa tras empatar 1-1 frente al Villarreal, en un duelo marcado por la polémica arbitral y la intervención del VAR. El conjunto azul mostró carácter para levantarse de un inicio adverso y sumó un punto que le mantiene en la pelea por la salvación de LaLiga.

El arranque fue intenso para los dirigidos por Almada, que parecían tener el control del encuentro en los primeros minutos. Sin embargo, todo cambió al minuto 8 tras una jugada que desató la controversia en el Estadio Carlos Tartiere, cuando una acción en el área terminó siendo revisada por el VAR.

Real Oviedo vs Villarreal en LaLiga | x:@RealOviedo

¿Qué pasó con el penal repetido que encendió el Tartiere?

En primera instancia, el árbitro no señaló falta, pero tras la revisión decidió marcar penal a favor del Villarreal. El disparo inicial fue detenido por Aarón, lo que provocó la euforia de la afición local, aunque la jugada no terminó ahí. Desde el VAR se ordenó repetir el lanzamiento por una supuesta invasión al área, una decisión que generó incertidumbre, ya que las repeticiones no fueron concluyentes.

Equipo del Real Oviedo | x:@RealOviedo

En la repetición, el Villarreal no perdonó y logró abrir el marcador, golpeando anímicamente al Oviedo. A partir de ese momento, el equipo visitante cedió la iniciativa y apostó por el contragolpe, mientras el cuadro local buscaba reaccionar impulsado por su gente.

El Oviedo respondió con insistencia antes del descanso, generando aproximaciones claras con disparos de Sibo y Chaira, aunque sin la precisión necesaria para igualar el marcador. El equipo de Almada mostró empuje, pero se fue al descanso con desventaja mínima.

Jornada 35 de LaLiga | x:@RealOviedo

Reacción azul y premio al esfuerzo en la segunda mitad

Para el complemento, el Oviedo salió decidido a cambiar la historia. En los primeros minutos generó peligro con intentos de Nacho Vidal y Thiago, obligando a la defensa rival a emplearse a fondo. La insistencia local comenzaba a inclinar el partido.

El empate llegó tras una buena combinación ofensiva que culminó con un disparo de Chaira, desviado ligeramente por la defensa antes de entrar al arco. El gol reactivó al Tartiere y devolvió la confianza a los locales, que mantuvieron el control del balón en busca de la remontada.