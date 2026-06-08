Dibu Martínez, el objetivo de la Juventus tras el Mundial 2026

Con la Copa del Mundo 2026 en puerta; Emiliano ‘Dibu’ Martínez ha despertado el interés en la Juventus, tanto que es una prioridad para la ‘Vecchia Signora’ de cara a la próxima temporada tras la frustrada llegada de Alisson.

¿Cómo se encuentra la posible negociación?

“Juventus quiere a Dibu Martínez como objetivo prioritario para la posición de portero después de que el acuerdo con Alisson se haya frustrado. Las conversaciones han comenzado para preguntar por el precio y los detalles del contrato. Salario alto pero la Juve está interesada en explorar el traspaso”, resalta Fabrizio Romano.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa | AP

Otra de las opciones es Vicario del Totteham y Mike Maignan son los más sonados; sin embargo, todo apunta que el argentino es el que más mueve las entrañas tanto que ya han sondeado al mundialista con Argentina.

Cabe mencionar, que Martínez estaba prácticamente por salir en el verano pasado del Aston Villa; sin embargo, no se concreto su pase al Manchester United y se quedó en el equipo que recientemente ganó la Conference League.

Dibu Martínez poco pudo hacer ante los Wolves | AP

¿Cómo fue su frustrada salida?

El arquero sudamericano, que juraba tener muchas ofertas en la mesa al final de la pasada campaña, incluso se despidió de la afición del Aston Villa una vez que concluyó la temporada anterior, aunque después tuvo que arrepentirse al no recibir una sola llamada de los equipos que, supuestamente, estaban interesados en el guardameta argentino.

Ni el FC Barcelona, ni el Manchester United, ni el Manchester City levantaron el teléfono para buscar al DIbu, que reportó con los Villanos en pretemporada, aunque cerca del final del mercado, una luz tenue pudo cambiar el panorama del hombre que le dio la tercera estrella a Argentina.

Emiliano 'Dibu' Martínez en celebración en la Copa América 2024 | MEXSPORT

El Manchester United se acercó al Aston Villa con una oferta superior a los 20 millones de euros, los Villanos no quisieron negociar el precio y no se bajaron de los 35 millones que pretendían obtener por el guardameta, alejando al United quien, al final, gastó 21 millones de euros en el fichaje del arquero belga del Royal Antwerp Senne Lammens.