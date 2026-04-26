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Futbol

Sin Santiago Giménez, AC Milan empató ante Juventus y se despide de la Serie A

Davide Bartesaghi y Francisco Conceicao en el partido de AC Milan contra Juventus | AP
Davide Bartesaghi y Francisco Conceicao en el partido de AC Milan contra Juventus | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:52 - 26 abril 2026
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Los Rossoneri no pudieron contra la Vecchia Signora y con ello se escapa su esperanza de pelear por el título

Un disparo al travesaño por parte de Alexis Saelemaekers fue la oportunidad más clara de AC Milan, que dejó ir la oportunidad de sumar tres puntos clave en casa ante la Juventus. El equipo Rossoneri tuvo mayor iniciativa en el primer tiempo, pero no supo capitalizarlas y con ello se le escapó la oportunidad de mantenerse en el título por la Serie A.

El equipo de Santiago Giménez, que salió a la banca pero no tuvo actividad, comenzó mejor el juego, con un disparo desviado de Youssouf Fofana y un remate de Adrien Rabiot que Michele Di Gregorio despejó. Sin embargo, fue la Vecchia Signora la que se adelantó al minuto 37 por medio de Francisco Conceição.

Rafael Leao en el partido de AC Milan contra Juventus en la Serie A | AP
Rafael Leao en el partido de AC Milan contra Juventus en la Serie A | AP

Por fortuna para los locales, el tanto no subió al marcador y minutos más tarde Mike Maignan mantuvo el empate sin goles antes del descanso. En la reanudación, Milan tuvo un par de aproximaciones más sin aprovecharlas, con el disparo al palo por parte de Saelemaekers al 50' como la más clara.

Con este empate, Milan llegó a 67 puntos, 12 menos que Inter de Milan que empató más temprano frente a Torino. No obstante, aunque todavía podría alcanzar a los Nerazzurri, por la diferencia de goles, ya es prácticamente imposible que le peleen el liderato.

Santiago Giménez en la banca

A pesar de la falta de contundencia y profundidad al ataque, Massimiliano Allegri no se decidió a darle minutos a Santi Giménez este domingo en San Siro. Fue el segundo partido desde que regresó a la actividad que el mexicano se quedó en el banquillo.

Khephren Thuram en el partido de AC Milan contra Juventus en la Serie A | AP
Khephren Thuram en el partido de AC Milan contra Juventus en la Serie A | AP

El canterano de Cruz Azul fue convocado tras su lesión por primera vez en la victoria 3-2 contra Torino, en la cual sumó solo 13 minutos. Posteriormente sumó 27 minutos en la derrota 1-0 frente a Napoli y se quedó en la banca en el descalabro 0-3 ante Udinese. Mientras que la semana pasada, 'Bebote' disputó 27 minutos en la victoria 0-1 contra Hellas Verona.

¿Cuándo vuelven a jugar AC Milan y Juventus?

Il Rossoneri ahora se prepara para visitar a Sassuolo, el próximo domingo 3 de mayo a las 7:00 horas (tiempo del centro de México). El equipo de Fabio Grosso empató sin goles ante Fiorentina este fin de semana y con ello se mantiene en el Top 10, fuera de zona de descenso.

Luka Modric en el partido de AC Milan contra Juventus | AP
Luka Modric en el partido de AC Milan contra Juventus | AP

Por su parte, la Vecchia Signora regresará a Turín, donde recibirá a Hellas Verona el mismo domingo 3 a las 20:00 horas. El conjunto veronés también igualó sin goles en casa contra Lecce, por lo que está en la penúltima posición de la tabla y a una derrota de descender matemáticamente.

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