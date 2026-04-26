Coventry City de Frank Lampard regresa a la Premier League tras 25 años

El Coventry City ha sellado su esperado regreso a la máxima categoría del futbol inglés. Con un empate 1-1 frente al Blackburn Rovers en la Jornada 42 del Championship, el equipo dirigido por Frank Lampard aseguró matemáticamente el ascenso, desatando la euforia de sus aficionados y poniendo fin a una ausencia de un cuarto de siglo en la élite.

Un empate con sabor a gloria

El partido decisivo fue un fiel reflejo de la tensión que rodeaba el objetivo. Fue un encuentro trabado, con pocas ocasiones claras y mucha disputa en el centro del campo. La situación se complicó para el Coventry cuando Ryoya Morishita adelantó al Blackburn a los 54 minutos, poniendo en jaque la celebración.

Coventry | AP

Sin embargo, el equipo de Lampard demostró la resiliencia que lo caracterizó durante toda la temporada. Sin bajar los brazos, se lanzó al ataque y encontró su recompensa en el minuto 84. Un centro preciso de Victor Torp fue conectado de cabeza por Bobby Thomas, quien marcó el 1-1 definitivo y desató la locura en la grada visitante.

Los minutos finales fueron de pura agonía. El Coventry aguantó con firmeza los embates del Blackburn, que buscó la victoria hasta el último segundo. El pitido final del árbitro en el minuto 93 confirmó el punto que valía un ascenso, un logro histórico para el club.

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Una campaña dominante de principio a fin

El ascenso del Coventry City no fue una sorpresa. El equipo se adueñó del liderato del Championship en octubre y no lo abandonó más, construyendo una campaña sólida y regular que lo llevó de vuelta a la Premier League. Con 92 puntos en 45 partidos, aseguró su plaza con cuatro jornadas de antelación, demostrando una superioridad abrumadora sobre sus rivales.

Bajo la dirección de Frank Lampard, quien tomó las riendas en octubre de 2024, el equipo desarrolló una identidad de juego clara y una gran efectividad ofensiva. Los goles de figuras como Haji Wright, Brandon Thomas-Asante y Ellis Sims fueron clave para mantener una ventaja que se hizo inalcanzable.

El entusiasmo también se vivió en las gradas, con el club registrando un récord de asistencia de más de 31.000 espectadores en el empate sin goles contra el Sheffield Wednesday, un partido que pudo haber sellado el ascenso una semana antes. Para Lampard, este éxito representa un hito importante en su carrera como entrenador, devolviéndolo a la Premier League al frente de un proyecto consolidado.