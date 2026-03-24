Sheinbaum descarta indulto a Mario Aburto: “El caso Colosio es un asunto de Estado”

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no está en sus manos otorgar el indulto a Mario Aburto Martínez, responsable del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, al considerar que se trata de un caso que trasciende lo personal.

Durante su conferencia matutina del 24 de marzo de 2026, la mandataria subrayó que el magnicidio de quien fuera candidato presidencial del PRI no puede tratarse como un asunto ordinario.

Claudia Sheinbaum aseguró que el caso Colosio no puede resolverse mediante un indulto presidencial./ AP

“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado, por cómo ocurrió. Es un candidato a la presidencia que fue asesinado, entonces no es un asunto de indulto de una presidenta”, afirmó.

La declaración surge luego de que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas solicitara nuevamente el perdón legal para Mario Aburto, a más de tres décadas del crimen ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana.

¿Por qué Sheinbaum rechaza el indulto a Mario Aburto?

La presidenta explicó que, aunque existe empatía con la familia de la víctima, el caso no puede resolverse mediante una decisión unilateral del Ejecutivo.

“Siempre vamos a ser solidarios con las víctimas. Cualquier víctima debe tener nuestra solidaridad siempre”, expresó, al referirse a Colosio Riojas y su hermana, quienes vivieron tanto el asesinato de su padre como la posterior muerte de su madre.

Sin embargo, reiteró que la naturaleza del crimen —el asesinato de un candidato presidencial— implica una dimensión institucional que impide tratarlo como un caso susceptible de indulto.

Sheinbaum expresó solidaridad con Colosio Riojas, pero descartó conceder el perdón legal./ X

Sheinbaum también cuestiona aspiraciones políticas de Colosio Riojas

En otro momento de la conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que el senador por Nuevo León busque la gubernatura de Sonora.

Al respecto, Sheinbaum calificó como llamativa esa intención:

“Curioso que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro estado. Tiene derecho, pero está curioso”, señaló.

El comentario se da en medio de versiones sobre las aspiraciones políticas de Colosio Riojas rumbo a las elecciones de 2027.

Mario Aburto Martínez permanece actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 12 en Guanajuato, tras haber sido detenido y sentenciado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994.

Mario Aburto permanece preso en un penal federal a más de 30 años del magnicidio de 1994./ RS