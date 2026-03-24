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Multa de 3 mil pesos y corralón para automovilistas que lleven pasajeros demás en Semana Santa

Transportar personas en zonas no autorizadas, como la batea de camionetas, está prohibido y es sancionado./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:34 - 24 marzo 2026
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Durante Semana Santa, la vigilancia en autopistas y carreteras federales aumenta debido al alto flujo de vehículos

Viajar con toda la familia o amigos en un solo auto puede parecer práctico en vacaciones, pero hacerlo sin respetar el límite de pasajeros puede salir muy caro esta Semana Santa 2026.

Autoridades federales han reiterado que durante este periodo vacacional se reforzarán los operativos en carreteras, y uno de los puntos clave será detectar vehículos que transporten más personas de las que permite su capacidad.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, los conductores deben respetar el número de ocupantes según los asientos y cinturones de seguridad disponibles. En caso contrario, se aplican sanciones económicas que van de 20 a 25 UMA, lo que en 2026 equivale aproximadamente a entre 2,300 y cerca de 3 mil pesos.

Autoridades reforzarán operativos en carreteras durante Semana Santa para detectar vehículos con exceso de pasajeros./ Pixabay

Además de la multa, las autoridades pueden retener el vehículo y enviarlo al corralón, sobre todo si se detecta que hay personas viajando en espacios no diseñados para pasajeros, como la parte trasera de camionetas.

¿Qué dice la ley sobre el número de pasajeros permitidos?

La normativa establece que cada ocupante debe contar con un asiento y cinturón de seguridad. Esto no es solo una regla administrativa, sino una medida clave de seguridad.

Viajar con más pasajeros de los permitidos implica riesgos como:

  • Falta de cinturones para todos los ocupantes

  • Mayor probabilidad de lesiones graves en caso de accidente

  • Pérdida de estabilidad del vehículo

También está prohibido transportar personas en áreas de carga, ya que incrementa significativamente el peligro ante cualquier frenado o impacto.

Llevar más personas de las permitidas puede derivar en multas de hasta 3 mil pesos y el envío del auto al corralón./ Pixabay

Operativos en carreteras durante vacaciones

Durante Semana Santa, la vigilancia en autopistas y carreteras federales aumenta debido al alto flujo de vehículos.

Las autoridades enfocan sus revisiones en conductas que elevan el riesgo de accidentes, como:

  • Exceso de pasajeros

  • No usar cinturón de seguridad

  • Exceso de velocidad

  • Transporte indebido de personas

El objetivo es reducir incidentes en una de las temporadas con mayor movilidad del año.

Antes de salir a carretera, vale la pena revisar que todos los pasajeros tengan un lugar seguro dentro del vehículo. No hacerlo puede derivar no solo en una multa elevada, sino en la pérdida temporal del auto y, lo más importante, en un riesgo innecesario para la vida de quienes viajan.

Cada pasajero debe contar con asiento y cinturón de seguridad, de acuerdo con el reglamento federal./ Pixabay
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