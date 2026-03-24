Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?

El mundo empresarial y mediático en México está de luto. Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, falleció el pasado 23 de marzo a los 85 años en la Ciudad de México, dejando un legado importante en sectores como la industria, el periodismo, la educación y el deporte.

Hasta ahora, su familia no ha revelado las causas oficiales del fallecimiento, aunque no se descarta que esté relacionado con su avanzada edad.

Jorge Kahwagi Gastine era un hombre muy respetado en el ámbito empresarial / Redes Sociales

Un empresario con impacto en varios sectores

Jorge Kahwagi Gastine nació el 8 de noviembre de 1943 y era de ascendencia libanesa. Llegó a México siendo apenas un niño y construyó una sólida trayectoria académica: estudió Derecho en la UNAM y obtuvo un doctorado en Administración Pública en la Universidad Panamericana.

En el ámbito empresarial, fundó la Inmobiliaria Layla y fue dueño de Cosmocolor, empresa encargada de imprimir documentos oficiales como cédulas profesionales y licencias de conducir.

Su liderazgo lo llevó a ocupar cargos clave en organismos empresariales como:

El empresario fundó la Inmobiliaria Layla y fue dueño de Cosmocolor / Redes Sociales

Presidente de Canacintra

Presidente de CANACO en Álvaro Obregón

Presidente de CONCANACO

Su huella en el periodismo mexicano

Kahwagi también dejó una marca profunda en los medios de comunicación. Fue presidente del consejo de administración de Grupo Crónica, que incluye medios como La Crónica de Hoy, Crónica Hidalgo y Crónica Jalisco.

Desde 2014, fungió como director general del diario nacional, consolidando su presencia en el periodismo mexicano. Al dar a conocer su fallecimiento, el medio destacó:

“Este día debemos dar la triste noticia de que Don Jorge murió, pero nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal y que trascendió en el ámbito empresarial, sin duda, pero también en esa otra gran pasión que siempre vivió: la educación”.

También fue presidente del consejo de administración de Grupo Crónica / Redes Sociales

Impulso a la educación y el deporte

Además de su faceta empresarial y mediática, Kahwagi tuvo un papel activo en la educación. Formó parte del patronato del CONALEP y de la junta de gobierno del CINVESTAV del IPN.

También impulsó el Premio Crónica, enfocado en reconocer a figuras destacadas en la ciencia, la cultura y la academia. En el ámbito deportivo, presidió el Club de Golf Tequisquiapan y la Federación Mexicana de Golf, mostrando su interés por el desarrollo del deporte en México.

Formó parte del patronato del CONALEP y de la junta de gobierno del CINVESTAV del IPN / Redes Social

Un legado que trasciende