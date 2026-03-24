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Bad Bunny exige 465 mil dólares tras ganar demanda por “Enséñame a Bailar”

Bad Bunny decidió no incluir al compositor Dera en el reclamo económico./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:29 - 24 marzo 2026
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cantante puertorriqueño busca que la empresa emPawa Africa pague más de 465 mil dólares en honorarios legales tras perder la demanda por presunto plagio

Bad Bunny no solo salió victorioso de la demanda por presunto plagio en su canción “Enséñame a Bailar”, ahora también busca recuperar el dinero que gastó en defenderse.

El pasado 23 de marzo de 2026, el equipo legal del artista presentó una solicitud ante la justicia de Estados Unidos para exigir el pago de 465,612 dólares por concepto de honorarios legales, luego de que el caso fuera desestimado por falta de pruebas.

La petición también está respaldada por sus socios Rimas Entertainment y The Orchard, quienes participaron en la defensa del tema incluido en el álbum Un Verano Sin Ti.

El cantante fue exonerado luego de que un juez desestimara el caso por falta de pruebas./ AP

¿Por qué demandaron a Bad Bunny por “Enséñame a Bailar”?

El conflicto inició cuando la editora emPawa Africa acusó al cantante de utilizar sin autorización un fragmento de la canción “Empty My Pocket”, del artista nigeriano Dera, lanzada en 2019.

Sin embargo, la defensa de Bad Bunny sostuvo desde el inicio que el uso del sample estaba autorizado, ya que contaban con una licencia otorgada por el productor Lakizo, quien figuraba como titular de los derechos.

El caso se debilitó con el tiempo, especialmente después de que los abogados de emPawa abandonaran el proceso por “diferencias irreconciliables”. Finalmente, a principios de marzo de 2026, un juez decidió desestimar la demanda por falta de pruebas y seguimiento.

El equipo legal del artista acusa que la demanda fue “sin fundamento” desde el inicio./ AP

Bad Bunny va por el reembolso: acusa demanda “sin fundamento”

Tras ganar el caso, los abogados del artista argumentan que la demanda fue injustificada y que incluso se utilizó como una estrategia de presión económica.

En el documento presentado ante la corte, señalan que:

  • El proceso carecía de fundamentos desde el inicio

  • Se aplicaron tácticas para retrasar el juicio

  • La parte demandante abandonó el caso cuando debía probar sus derechos

Además, detallan que la defensa implicó cientos de horas de trabajo legal, con tarifas que oscilaron entre 555 y 680 dólares por hora.

Un punto clave es que el reclamo económico está dirigido únicamente a la empresa emPawa Africa, excluyendo al compositor Dera, al considerar que no fue responsable directo del litigio ni de su financiamiento.

Ahora, la solicitud deberá ser evaluada por un tribunal, que determinará si la conducta de la editora justifica que cubra los 465,612 dólares en gastos legales.

De aprobarse, el caso podría marcar un precedente en la industria musical sobre las consecuencias de presentar demandas por derechos de autor sin bases sólidas, especialmente contra artistas de alto perfil.

Los abogados del “Conejo Malo” trabajaron cientos de horas con tarifas de hasta 680 dólares./ AP
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