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ÚLTIMOS DÍAS: Tenencia con descuento del 100% en CDMX y Edomex siguiendo estos requisitos

Toma en cuenta que son los últimos días para recibir descuento por el pago de tenencia/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:51 - 24 marzo 2026
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Aquellos automovilistas que no cumplan con este trámite deberán pagar más dinero

Los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se encuentran en los últimos días para acceder al subsidio del 100% en la tenencia vehicular 2026, beneficio que permite pagar únicamente el refrendo anual si se cumplen ciertos requisitos.


Este apoyo fiscal aplica solo durante un periodo determinado, por lo que autoridades han reiterado que quienes no realicen el trámite en tiempo deberán cubrir el costo total del impuesto.

Automovilistas de Ciudad de México y Estado de México deben apurarse a pagar la tenencia/Pixabay

Fechas límite para obtener el beneficio

El plazo para acceder al subsidio varía según la entidad:

  • CDMX: hasta el 31 de marzo de 2026

  • Edomex: hasta el 6 de abril de 2026


Después de estas fechas, el beneficio dejará de estar vigente y los contribuyentes deberán pagar la tenencia completa, además del refrendo.

Qué incluye el descuento del 100%

El subsidio consiste en la condonación total del pago de la tenencia, siempre y cuando el propietario del vehículo cumpla con los requisitos establecidos.


En estos casos, el automovilista solo deberá cubrir el refrendo vehicular, cuyo costo aproximado es:

  • CDMX: alrededor de 760 pesos

  • Edomex: cerca de 990 pesos

El descuento en CDMX si se paga antes de que termine marzo es del 100%/Gobierno CDMX

Requisitos para acceder al subsidio

Para obtener el beneficio del 100% de descuento en la tenencia, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

  • Realizar el pago del refrendo dentro del plazo establecido

  • Que el vehículo tenga un valor menor a 638 mil pesos (con IVA)

  • No contar con adeudos de años anteriores

  • Tener la tarjeta de circulación vigente


En algunos casos, también aplican condiciones específicas para motocicletas y vehículos híbridos o eléctricos.

Quiénes pueden aplicar

El subsidio está dirigido principalmente a propietarios de:

  • Autos particulares dentro del rango de valor permitido

  • Motocicletas con valor menor al límite establecido

  • Vehículos híbridos o eléctricos


En el Estado de México, algunas unidades pueden acceder a descuentos parciales o totales, dependiendo de su situación fiscal.

El paso se puede hacer en tesorería o mediante internet/Gobierno CDMX

Cómo realizar el pago

El trámite para obtener el subsidio puede realizarse a través de distintos canales:

  • En línea, mediante los portales oficiales de finanzas

  • En bancos y tiendas de conveniencia

  • A través de kioscos y aplicaciones oficiales


Las autoridades recomiendan realizar el pago con anticipación para evitar saturación en los sistemas.

Qué pasa si no se paga a tiempo

Quienes no cumplan con los requisitos o no realicen el pago dentro del plazo establecido deberán cubrir el monto total de la tenencia.


Esto implica un incremento en el costo anual, ya que el subsidio dejará de aplicarse automáticamente.


El beneficio representa una medida fiscal que busca incentivar el cumplimiento oportuno de obligaciones vehiculares en ambas entidades.

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