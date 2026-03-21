¿Cómo operan los falsos boleros en CDMX? Este es el fraude que afecta a turistas

Autoridades y usuarios han comenzado a alertar sobre una nueva forma de estafa cometida por presuntos boleros en la Ciudad de México, quienes aprovechan zonas concurridas para acercarse a turistas y ofrecer servicios de limpieza de calzado que terminan convirtiéndose en cobros excesivos. La advertencia surge tras la difusión de un video que exhibe el supuesto modus operandi.

Alertan sobre una nueva forma de estafa cometida por presuntos boleros en la Ciudad de México. / iStock

¿Cómo operan esta modalidad de estafa?

En redes sociales circula un video donde se observa a un hombre acercarse sin permiso a un visitante —presuntamente turista— y comenzar a limpiar sus tenis en calles transitadas de la CDMX, sin que el afectado lo haya solicitado.

Reportan boleros "falsos" en CDMX. / iStock

El supuesto bolero inicia el servicio ofreciendo un precio bajo, incluso puede mencionar una tarifa como 50 pesos, pero al terminar exige un pago mucho mayor, que puede ascender entre 300 y 500 pesos, alegando cargos adicionales por zapato o por el uso de productos “especiales”.

Dónde suele ocurrir este engaño

Testimonios y publicaciones de usuarios coinciden en que esta práctica ocurre principalmente en zonas turísticas concurridas de la capital, donde hay un flujo constante de visitantes que pueden estar distraídos y desprevenidos.

Estas personas no cuentan con un puesto establecido ni identificación visible como boleros tradicionales; por el contrario, se acercan directamente a quienes caminan por la vía pública para ofrecer el servicio en el acto.

Esta práctica ocurre principalmente en puntos turísticos transitados de la Ciudad de México. / iStock

Recomendaciones para visitantes en CDMX

Especialistas y usuarios recomiendan: No permitir que alguien limpie tu calzado sin que tú lo solicites.

Preguntar y acordar el precio antes de aceptar cualquier servicio.

Mantener precaución en zonas con gran afluencia de turistas y tráfico peatonal. Estas medidas pueden ayudar a evitar situaciones incómodas o engaños costosos en áreas urbanas transitadas.