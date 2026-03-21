Expo Star Wars 2026 en CDMX: evento GRATIS, fechas, sede y todo lo que debes saber

La Fuerza está más viva que nunca en la Ciudad de México. Para 2026, los fans de Star Wars tendrán un evento imperdible: la Expo Star Wars CDMX, un encuentro que reunirá a cientos de seguidores con actividades, experiencias interactivas y acceso completamente gratuito.

Este evento, que ya es tradición dentro de la cultura geek, promete una edición más grande, con invitados especiales, piezas de colección y dinámicas que harán sentir a los asistentes dentro del universo creado por George Lucas.

Este evento promete una edición más grande y con invitados especiales / Especial

¿Dónde será la Expo Star Wars 2026?

La sede será en el Centro de Convenciones Churubusco (Calz. Tlalpan 1721, Coyoacán), uno de los recintos más importantes para eventos de cultura pop en la capital.

Este espacio se ha consolidado como punto de reunión para comunidades geek, por lo que nuevamente albergará a fans de todas las edades.

La sede será en el Centro de Convenciones Churubusco (Calz. Tlalpan 1721, Coyoacán) / Especial

¿Cuándo será la Expo Star Wars 2026?

Para la edición de este año se tiene contemplado el próximo 3 de abril de 2026 como parte de las celebraciones cercanas al Día Mundial de Star Wars. Una de las mejores noticias es que la entrada será totalmente gratuita.

No necesitas boletos, pero sí llegar temprano, ya que cada edición reúne a miles de asistentes. Además, el acceso es sencillo gracias a su cercanía con estaciones del Metro.

No necesitas boletos, pero sí llegar temprano, ya que cada edición reúne a miles de asistentes / Redes Sociales

Actividades, invitados y lo imperdible del evento

La Expo no solo es para ver figuras… es para vivir Star Wars. Entre lo que podrás encontrar:

Exhibición de figuras vintage y actuales

Cosplay masivo de personajes icónicos

Convivencia con fans y coleccionistas

Venta de artículos exclusivos

Experiencias temáticas

Además, dentro de los eventos relacionados destaca la Star Wars Convention 2026 de Retro Fest, que contará con:

Invitados de doblaje Jesse Conde (Emperador Palpatine)

Víctor Hugo Aguilar (Rocky, Hagrid)

Carlos del Campo (C-3PO)

Habrá invitados, venta de juguetes y convivencias con los fans / Redes Sociales

Marcha Imperial: Un desfile de fans y cosplayers que partirá rumbo al recinto para una mega foto colectiva.

Regalos especiales Sables para los primeros 50 niños

Souvenirs para las primeras 100 personas

¿Por qué no te puedes perder la Expo Star Wars?

Más que un evento, es una experiencia. La Expo Star Wars se ha convertido en uno de los encuentros más importantes de cultura pop en CDMX porque:

Es accesible (entrada libre)

Fomenta comunidad entre fans

Impulsa el coleccionismo

Ofrece experiencias únicas