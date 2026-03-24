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Clima CDMX: activan alerta amarilla por frío este 24 de marzo en varias alcaldías

Milpa Alta y Tlalpan registrarán bajas temperaturas al amanecer este 24 de marzo./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:16 - 23 marzo 2026
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La Ciudad de México tendrá bajas temperaturas al amanecer pese al inicio de la primavera; autoridades emiten alerta preventiva

La Ciudad de México arrancará la semana con temperaturas bajas durante la madrugada de este martes 24 de marzo de 2026, lo que llevó a las autoridades a activar la alerta amarilla por frío en algunas zonas específicas de la capital.

Aunque la primavera ya comenzó, el clima seguirá mostrando contrastes, con mañanas frías y tardes más templadas. Este comportamiento es común en la temporada, debido a la presencia de sistemas de aire frío que aún influyen en el Valle de México.

De acuerdo con los reportes, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius en las primeras horas del día, especialmente en zonas altas, lo que puede representar un riesgo para la salud si no se toman precauciones.

Se esperan temperaturas de hasta 4 grados en algunas alcaldías de la capital./ RS

¿Qué alcaldías tienen alerta amarilla por frío en CDMX?

La alerta amarilla se activó específicamente en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, donde el descenso de temperatura será más notable durante la madrugada y el amanecer.

Ante este panorama, autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, y evitar cambios bruscos de temperatura. También pidieron prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Autoridades activaron alerta amarilla por frío en zonas altas de la CDMX./ X: @SGIRPC_CDMX

Asimismo, se exhortó a evitar el uso de anafres o fogatas en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones peligrosas.

¿Por qué hace frío si ya empezó la primavera?

El inicio de la primavera no implica el fin inmediato del frío. Durante esta etapa del año es frecuente que se registren descensos de temperatura, sobre todo en las mañanas, mientras que por la tarde el ambiente puede ser más cálido.

Este fenómeno ocurre por la combinación de frentes fríos tardíos y condiciones atmosféricas propias de la región, lo que genera cambios bruscos entre el día y la noche.

A lo largo del martes se espera que el ambiente se torne templado a cálido, con cielo parcialmente nublado, aunque el frío seguirá presente al amanecer.

El frío persistirá por la mañana pese al inicio de la primavera en la CDMX./ X

Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia constante de las condiciones meteorológicas e invitan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales para prevenir riesgos.

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