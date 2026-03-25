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De conductor de "Matutino Express" a taquero en la CDMX

Conductor de "Matutino Express" ahora es taquero en la CDMX. / IG @matutinoexpressoficial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:22 - 24 marzo 2026
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El también actor sorprendió al público al aparecer lejos de los foros.

Lejos de los foros y las telenovelas, Ulises de la Torre reapareció atendiendo una taquería en la CDMX. La escena sorprendió: el actor ahora sirve tacos tras tres años sin proyectos en televisión.

Ulises de la Torre reaparece lejos de la televisión, ahora atendiendo su propia taquería en la CDMX. / IG @udelatorre_b

De los foros a la taquería: su nueva etapa

Luego de tres años sin participar en melodramas, el también conductor decidió emprender en el sector gastronómico con su propio negocio llamado “Los Igualados”, donde vende tacos de barbacoa de picaña.

Taquería “Los Igualados”, ubicada en la Ciudad de México. / Captura

El establecimiento, ubicado en la zona de Atizapán, ha llamado la atención porque es el propio actor quien realiza todas las labores: desde preparar los alimentos hasta atender a los clientes.

Videos difundidos por el influencer Kadri Paparazzi muestran a Ulises con mandil y gorra, trabajando sin empleados y sacando adelante el negocio por su cuenta, en una faceta completamente distinta a la que lo hizo famoso en la televisión.

Ulises de la Torre atiende personalmente su negocio de tacos. / Captura

¿Quién es Ulises de la Torre?

Durante años, Ulises de la Torre construyó su carrera en televisión con participaciones en producciones como Soñadoras, Locura de amor, Código postal y Corona de lágrimas, siendo esta última su aparición más reciente en 2023.

Además de su trabajo como actor, también ha tenido presencia como conductor en programas como Expreso de la mañana y Cuéntamelo Ya!, consolidando una carrera mixta en entretenimiento. El actor es hermano del también conductor Arath de la Torre.

Ulises de la Torre en Cuéntamelo Ya! / RS
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