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“Un solo corazón”: Grupo Frontera presenta canción para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La agrupación de música regional presentó la canción oficial de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:40 - 24 marzo 2026
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La banda del regional mexicano se suma al furor futbolero con un tema que busca conectar con toda la afición tricolor.

En plena cuenta regresiva para el Mundial 2026, Grupo Frontera se mete de lleno al ambiente futbolero con el lanzamiento de una canción dedicada a la Selección Mexicana, apostando por unir a la afición a través de la música.

La banda de regional mexicano sigue creciendo y ahora se suma al proyecto del Tri. / AP

Grupo Frontera es una agrupación de regional mexicano originaria de Texas, Estados Unidos.

El grupo está conformado por Adelaido “Payo” Solís, Juan Javier Cantú, Beto Acosta, Carlos Guerrero y Brian Ortega, y ha logrado posicionarse con colaboraciones junto a artistas como Bad Bunny, Fuerza Regida y Junior H.

Aunque nacieron en EU, sus integrantes tienen raíces mexicanas, principalmente de Tamaulipas y Nuevo León, lo que ha marcado su estilo musical y conexión con el público mexicano.

El grupo originario de Texas conecta con sus raíces mexicanas a través de su música. / @grupofrontera

La canción que acompañará al Tri

La banda presentó “Un solo corazón”, el tema oficial que acompañará a la Selección Mexicana durante su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La canción fue desarrollada en colaboración con Amazon Music y la Federación Mexicana de Futbol, con la producción de Edgar Barrera, reconocido en la industria musical.

“Un solo corazón” busca unir a la afición mexicana dentro y fuera del país. / @amazonmusicmx

El objetivo del tema es reforzar la identidad y unión de la afición mexicana, llevando un mensaje que conecte tanto con jugadores como con seguidores.

Durante la presentación, integrantes del grupo destacaron la importancia del proyecto:

Esto es especial para nosotros… es un honor”, expresaron.

Música y futbol: una combinación clave para México

La elección de Grupo Frontera no es casual. La agrupación representa una nueva etapa del regional mexicano, con alcance global y una fuerte identidad cultural que conecta con millones de mexicanos dentro y fuera del país.

Además, el proyecto busca aprovechar dos de las mayores pasiones del país: el futbol y la música, generando un vínculo emocional con la afición de cara al Mundial.

La música y el futbol se unen en el nuevo himno de la Selección Mexicana. / @grupofrontera
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