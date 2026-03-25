Andrea Meza y Lupita Jones defienden Miss Universo tras comentarios de Fátima Bosch

Las recientes declaraciones de Fátima Bosch sobre los concursos de belleza provocaron una reacción de exreinas como Lupita Jones y Andrea Meza, quienes defendieron el legado del certamen Miss Universo.

La polémica surgió luego de que la actual reina señalara que no recomendaría participar en este tipo de competencias, lo que abrió un debate en torno al valor de estos espacios.

Lupita Jones y Andrea Meza. / IG: @andreamezamx

¿Qué dijo Fátima Bosch y por qué generó polémica?

Durante un encuentro con jóvenes en El Salvador, Fátima Bosch expresó que no aconsejaría a nadie formar parte de concursos de belleza, aunque posteriormente aclaró que su postura respondía a la exigencia y responsabilidad que implica el título.

Sus declaraciones generaron reacciones en redes sociales y dentro del propio mundo de los certámenes, al cuestionar el papel actual de estas plataformas.

Fátima Bosch es la Miss Universo 2025. / RS

Lupita Jones responde: “Antes de ti habemos muchas”

Ante la controversia, Lupita Jones pidió a la actual Miss Universo cuidar la forma en la que comunica sus ideas, al considerar que sus palabras podrían minimizar el trabajo de generaciones anteriores.

“Habemos muchas otras… que hemos dejado también un legado”, expresó.

La exreina mexicana también enfatizó que los certámenes han sido históricamente una plataforma para impulsar causas sociales y dar visibilidad a proyectos personales.

Lupita Jones se convirtió en la primera mexicana en coronarse Miss Universo en 1991./ X

Andrea Meza se suma a la defensa del certamen

Por su parte, Andrea Meza coincidió en que Miss Universo representa una oportunidad para generar impacto positivo, más allá de la apariencia física.

Ambas exreinas destacaron que participar en estos concursos implica preparación, compromiso y un propósito, por lo que consideraron importante reconocer el trabajo que se ha construido a lo largo de los años.