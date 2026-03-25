Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación

El ranking refleja las diferencias en respaldo ciudadano entre mandatarios latinoamericanos./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:08 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El informe también revela variaciones en la popularidad de los presidentes respecto al mes anterior

Claudia Sheinbaum se colocó como la mandataria con mayor nivel de aprobación en América Latina durante marzo de 2026, de acuerdo con la medición más reciente de la consultora CB.

El estudio ubica a la presidenta de México en el primer lugar con 72.3% de imagen positiva, superando por un margen cercano a otros líderes de la región.

En segundo sitio aparece Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 71.8%, mientras que el tercer lugar corresponde a Luis Abinader, de República Dominicana, con 58.7%.

Claudia Sheinbaum encabeza el ranking de aprobación en América Latina con 72.3%./ AP

¿Quiénes son los presidentes mejor y peor evaluados en América Latina?

El ranking muestra un contraste marcado entre los mandatarios con mayor respaldo y aquellos con menor aprobación.

En la parte baja de la lista se encuentran:

  • José María Balcázar (Perú), con 25.2%

  • Delcy Rodríguez (Venezuela), con 26.4%

  • Daniel Noboa (Ecuador), con 33.5%

Bukele obtuvo 71.8% de aprobación, ubicándose en el segundo lugar del ranking./ AP

Estos resultados reflejan las diferencias en la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos en la región.

Cambios en la aprobación: subidas y caídas

El informe también revela variaciones en la popularidad de los presidentes respecto al mes anterior.

La presidenta de México supera a Nayib Bukele y Luis Abinader en la medición de marzo de 2026./ AP

Luis Abinader fue el mandatario con mayor crecimiento, al registrar un aumento de 3.9 puntos porcentuales, mientras que Javier Milei, presidente de Argentina, presentó la mayor caída con -4.5 puntos porcentuales.

La medición se basa en encuestas aplicadas en distintos países de América Latina y permite comparar la percepción ciudadana sobre el desempeño de los jefes de Estado.

Con estos resultados, Sheinbaum se posiciona como la presidenta mejor evaluada de la región en marzo de 2026, consolidando su nivel de respaldo entre la ciudadanía.

Últimos videos
Lo Último
18:42 Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'
18:38 Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
18:29 Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA
18:22 Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD
18:08 Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
18:01 Iván Alonso abandonó a Cruz Azul y regresa a CDMX por problema con su visado
17:57 Detienen a “Hombre Araña” en Chile: tenía orden de captura y antecedentes penales / VIDEO
17:54 Ciudad de México lanza "Tarjeta Azul" para proteger a las infancias rumbo al Mundial 2026
17:52 Aquivaldo Mosquera aclara situación legal sobre la pensión de su hijo
17:34 Diablos Rojos del México presenta su nuevo uniforme para la temporada 2026
Tendencia
1
Futbol "Sí saludan": Chofer mexicano compara a la Selección de Nueva Caledonia con el Tri
2
Opinión Anselmi prepara su regreso
3
Futbol Paulo Victor se muestra feliz en su primera práctica con las inferiores de Brasil
4
Contra VIDEO: Alumno dispara contra dos maestras en escuela de Michoacán; habría advertido el ataque
5
Empelotados Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?
6
Futbol ¡Oficial! FMF confirma que Atlante jugará en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'
Futbol
24/03/2026
Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'
Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
Contra
24/03/2026
Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA
Basquetbol
24/03/2026
Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA
Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD
Especiales
24/03/2026
Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD
Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
Contra
24/03/2026
Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7
Futbol
24/03/2026
Iván Alonso abandonó a Cruz Azul y regresa a CDMX por problema con su visado