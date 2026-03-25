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Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
Claudia Sheinbaum se colocó como la mandataria con mayor nivel de aprobación en América Latina durante marzo de 2026, de acuerdo con la medición más reciente de la consultora CB.
El estudio ubica a la presidenta de México en el primer lugar con 72.3% de imagen positiva, superando por un margen cercano a otros líderes de la región.
En segundo sitio aparece Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 71.8%, mientras que el tercer lugar corresponde a Luis Abinader, de República Dominicana, con 58.7%.
¿Quiénes son los presidentes mejor y peor evaluados en América Latina?
El ranking muestra un contraste marcado entre los mandatarios con mayor respaldo y aquellos con menor aprobación.
En la parte baja de la lista se encuentran:
José María Balcázar (Perú), con 25.2%
Delcy Rodríguez (Venezuela), con 26.4%
Daniel Noboa (Ecuador), con 33.5%
Estos resultados reflejan las diferencias en la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos en la región.
Cambios en la aprobación: subidas y caídas
El informe también revela variaciones en la popularidad de los presidentes respecto al mes anterior.
Luis Abinader fue el mandatario con mayor crecimiento, al registrar un aumento de 3.9 puntos porcentuales, mientras que Javier Milei, presidente de Argentina, presentó la mayor caída con -4.5 puntos porcentuales.
La medición se basa en encuestas aplicadas en distintos países de América Latina y permite comparar la percepción ciudadana sobre el desempeño de los jefes de Estado.
Con estos resultados, Sheinbaum se posiciona como la presidenta mejor evaluada de la región en marzo de 2026, consolidando su nivel de respaldo entre la ciudadanía.