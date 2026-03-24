¿Por qué no hay clases el viernes 27 de marzo? Esto dice la SEP

Con la llegada de Semana Santa, muchas familias comienzan a organizar sus actividades y surge la duda sobre si el viernes 27 de marzo habrá clases.

Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases ese día, aunque no se trata aún del inicio de las vacaciones.

La razón es la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada en la que el personal docente trabaja en temas académicos y administrativos sin la presencia de estudiantes.

El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril./ Pixabay

¿Qué ocurre en las escuelas durante el 27 de marzo?

Ese viernes, las escuelas permanecen abiertas únicamente para maestros y directivos, quienes participan en actividades de análisis y planeación educativa.

El Consejo Técnico Escolar forma parte del calendario oficial y se realiza periódicamente con el objetivo de mejorar el desempeño académico y ajustar estrategias de enseñanza.

Por ello, aunque no hay clases para los alumnos, el día sigue siendo laboral para el personal educativo.

La SEP confirmó que no habrá clases el viernes 27 de marzo por Consejo Técnico Escolar./ SEP

¿Cuándo inicia el descanso de Semana Santa 2026?

El periodo vacacional comenzará oficialmente el lunes 30 de marzo y concluirá el 10 de abril, de acuerdo con la SEP. Las clases se reanudarán el lunes 13 de abril, lo que representa un receso de 17 días para los estudiantes de nivel básico.

Tras este descanso, el calendario aún contempla varias fechas sin actividades escolares, entre ellas: 1 de mayo de 2026

5 de mayo de 2026

15 de mayo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

3 de julio de 2026

Así que si estabas planeando adelantar las vacaciones, toma en cuenta que el 27 de marzo no habrá clases, pero por actividades internas de la escuela, no por el inicio oficial del periodo vacacional.