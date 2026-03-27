WhatsApp lanza nuevas funciones: borrará archivos automáticamente

WhatsApp continúa evolucionando y prepara nuevas herramientas que buscan mejorar la experiencia de sus usuarios, especialmente en temas como el almacenamiento y la gestión de cuentas. Entre las novedades destacan funciones que permitirán eliminar archivos automáticamente y utilizar dos cuentas en un solo teléfono.

Estas actualizaciones responden a una de las principales quejas de los usuarios: la saturación de espacio por archivos multimedia como fotos, videos y audios que se acumulan con el uso diario de la aplicación.

La app permitirá eliminar archivos innecesarios sin intervención manual del usuario./ Pixabay

¿Cómo funcionará el borrado automático de archivos en WhatsApp?

La nueva función permitirá gestionar de forma más eficiente el almacenamiento del dispositivo. WhatsApp integrará herramientas para identificar archivos antiguos o innecesarios y facilitar su eliminación automática.

Esto ayudará a liberar espacio sin que el usuario tenga que revisar manualmente cada conversación o archivo recibido. La medida busca optimizar el rendimiento del celular, especialmente en dispositivos con capacidad limitada.

Además, se espera que esta opción permita un mayor control sobre qué tipo de contenido se elimina, evitando la pérdida de información importante.

Una de las novedades más esperadas es el uso de dos cuentas en un mismo dispositivo./ Pixabay

¿Qué otras novedades llegarán a la app?

Otra de las funciones más esperadas es la posibilidad de usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo, sin necesidad de aplicaciones externas o duplicaciones del sistema.

Esta herramienta será especialmente útil para quienes manejan un número personal y otro laboral, ya que permitirá cambiar entre cuentas de manera más sencilla desde la propia aplicación.

Las mejoras también forman parte de una estrategia más amplia para mantener a WhatsApp competitivo frente a otras plataformas de mensajería, ofreciendo mayor flexibilidad y control a sus usuarios.

Con estos cambios, la aplicación busca adaptarse a las nuevas necesidades digitales, donde el manejo de múltiples cuentas y la optimización del almacenamiento se han vuelto esenciales.

Aunque algunas de estas funciones ya se encuentran en fase de pruebas o despliegue gradual, se espera que lleguen progresivamente a más usuarios en futuras actualizaciones.