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VIDEO: mujer llama a ICE y detienen a trabajadores guatemaltecos mientras trabajaban en su casa

Testimonios señalan que la propietaria habría llamado a las autoridades migratorias./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:03 - 26 marzo 2026
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Un grupo de trabajadores migrantes fue arrestado mientras realizaba labores de construcción

La detención de varios trabajadores guatemaltecos en Estados Unidos ha generado indignación luego de que se difundiera el momento en que fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras realizaban labores de construcción.

El hecho ocurrió en una vivienda donde los hombres habían sido contratados para realizar trabajos de remodelación. Sin embargo, poco después de iniciar la jornada, autoridades migratorias arribaron al lugar y procedieron con su detención.

Las imágenes del operativo comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa a los trabajadores siendo esposados y subidos a vehículos oficiales, lo que provocó una ola de reacciones.

El operativo fue captado en video y generó indignación en redes sociales./ Captura de pantalla

¿Por qué llegó ICE al lugar?

De acuerdo con testimonios de personas cercanas al caso, la intervención de las autoridades habría ocurrido tras una llamada realizada por la propietaria de la vivienda, quien presuntamente alertó a las autoridades migratorias.

Uno de los testigos relató lo ocurrido: “Prácticamente teníamos un proyecto para empezarlo hoy... cuando ellos comenzaron el trabajo, la dueña de la casa como que llamó a migración”.

Según esta versión, los trabajadores apenas iniciaban las labores cuando se registró el operativo, lo que sorprendió tanto a ellos como a quienes se encontraban en el sitio.

Reacciones tras la detención

El caso también ha impactado a las familias de los detenidos. Entre los testimonios difundidos, destaca el de la esposa de uno de los trabajadores, quien expresó su angustia ante la situación: “Me siento tan triste, desesperada por mi esposo... estamos aquí para salir adelante, no para hacer maldad”.

Los hombres, cuyas edades oscilan entre los 18 y 40 años, fueron trasladados a instalaciones migratorias donde se determinará su situación legal.

La difusión del video ha reavivado el debate sobre las condiciones en las que laboran los migrantes en Estados Unidos, así como los riesgos que enfrentan incluso mientras realizan trabajos cotidianos.

Asimismo, el caso ha generado cuestionamientos sobre el uso de denuncias para activar operativos migratorios, especialmente en situaciones donde existe una relación laboral previa.

Los migrantes habían sido contratados para remodelar la casa donde ocurrió la detención./ Captura de pantalla
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