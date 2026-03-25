¿Quién es Adriel Favela? El cantante señalado por presunto abandono de su hijo

El nombre de Adriel Favela se convirtió en tendencia, pero no por su música. El cantante de regional mexicano enfrenta una controversia que ha generado indignación en redes sociales, luego de que salieran a la luz acusaciones sobre un supuesto abandono paterno que se habría prolongado por varios años.

La situación salió a la luz por declaraciones de Kiarybel Lara, quien asegura haber mantenido una relación con el artista en el pasado. Según su versión, tras un reencuentro entre ambos, ella quedó embarazada; sin embargo, desde entonces el intérprete habría permanecido completamente al margen de la vida del menor.

Uno de los puntos que más ha impactado a la opinión pública es el contexto en el que ha crecido el niño. De acuerdo con lo revelado, el menor no tendría conocimiento sobre la identidad de su padre biológico, lo que ha generado cuestionamientos sobre las consecuencias emocionales de este tipo de situaciones.

El cantante de regional mexicano está en el centro del debate luego de que se revelara un presunto distanciamiento con su hijo./ RS

¿Existe una prueba que confirme la paternidad de Adriel Favela?

El tema tomó mayor relevancia cuando se difundió información sobre un estudio genético relacionado con la familia del cantante. Aunque Favela presuntamente no accedió a realizarse el examen directamente, una prueba realizada a un familiar cercano habría arrojado resultados compatibles con el vínculo biológico.

Este hecho ha sido interpretado por muchos como un indicio contundente, lo que incrementó la presión pública hacia el artista, quien hasta el momento no ha fijado una postura oficial sobre las acusaciones.

Pese a la controversia, la madre del menor ha optado por no llevar el caso a instancias legales. Su postura, según explicó, busca evitar un proceso que pueda afectar emocionalmente al niño, priorizando su bienestar por encima de cualquier disputa.

La polémica crece mientras el cantante guarda silencio

En redes sociales, las opiniones no se han hecho esperar. Usuarios han debatido intensamente sobre el papel de las figuras públicas en su vida privada y la responsabilidad que conlleva. Mientras algunos exigen una respuesta clara por parte del cantante, otros señalan que aún falta escuchar todas las versiones antes de emitir un juicio definitivo.

A la par de la controversia, la carrera de Adriel Favela continúa activa dentro del regional mexicano, lo que ha generado un contraste entre su vida profesional y la polémica personal que ahora lo rodea.