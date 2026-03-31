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Revelan identidad de la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional

Florencia Franco es la funcionaria que se asoleó en Palacio Nacional/X: @vampipe
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:52 - 31 marzo 2026
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De acuerdo a palabras de la presidenta Sheinbaum, la funcionaria ya fue sancionada

El caso de la mujer asoleándose en Palacio Nacional sigue dando de qué hablar. Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmara su existencia —echando por la borda la versión de que se trataba de una noticia falsa hecha con Inteligencia Artificial—, ahora se ha filtrado la identidad de la señalada, quien sería una funcionaria del actual Gobierno federal.

La presidenta confirmó que sí fue real el caso de una mujer asoleándose en Palacio Nacional/Presidencia de México

Revelan identidad de la mujer del video

De acuerdo con Vampipe, el creador de contenido que dio a conocer el video de la mujer asoleándose las piernas desde un balcón de Palacio Nacional, la persona que aparece en las imágenes sería Florencia Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, señaló que es esposa del exsubsecretario de la misma institución, Gabriel Yorio.

Ya sólo nos queda saber quién es la Funcionaria de la Ventana del Palacio Nacional ¿no? ¿Y si les digo que es la Directora General de Coordinación de @Edgar_Amador_Z? Florencia Franco Fernández. Esposa del Exsubsecretario de SHCP @GabrielYorio.”, se lee en un reciente mensaje publicado en X por Vampipe.
Hace unos días se hizo vira un video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional/X: @vampipe

Sheinbaum confirma sanción, pero no revela identidad

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó previamente que la funcionaria captada en video mientras tomaba el sol desde un balcón de Palacio Nacional fue sancionada, aunque sin dar a conocer su identidad.


También indicó que recibió un llamado de atención para que respete un recinto de gran importancia histórica.

Ya a la persona se le dijo, pues fue sancionada y decir: ‘Oye, no puedes estar haciendo esto’. Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana. Eh, no está prohibido per se, pero pues hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, declaró la presidenta en la mañanera del pasado lunes.
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