VIDEO: Así quedaron departamentos tras fuerte explosión por acumulación de gas en la Narvarte

Una explosión por acumulación de gas en un edificio de la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, dejó departamentos con daños severos, además de personas afectadas y evacuaciones preventivas, de acuerdo con autoridades capitalinas.

El incidente ocurrió la tarde del lunes 30 de marzo en la calle Enrique Rébsamen, donde equipos de emergencia atendieron la situación y realizaron la evacuación de vecinos.

Los daños a esos departamentos de la calle Enrique Rébsamen son evidentes/Protección Civil

Evacuación y personas afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó: “Equipos de emergencias atendemos una explosión registrada en calle Enrique Rébsamen, col. Narvarte Poniente, @BJAlcaldia. Como medida de seguridad, se realizó la evacuación de 40 personas. En el lugar se atendieron a 4 personas afectadas.”

Las personas lesionadas fueron valoradas en el lugar, mientras se mantenía el operativo de seguridad en la zona.

Cocinas destruidas y muros dañados

Las imágenes del interior de los departamentos muestran cocinas completamente afectadas, con gabinetes abiertos, muebles desplazados y electrodomésticos fuera de su lugar.

En uno de los espacios se observan paredes con fracturas y zonas quemadas, así como instalaciones expuestas, lo que evidencia el punto donde se habría originado la explosión.

El piso aparece cubierto de escombros, utensilios y objetos personales, dispersos por la fuerza del estallido.

Hasta el lugar llegaron elementos de emergencia para atender la situación/Protección Civil

Daños estructurales en el interior

En distintas áreas del inmueble se aprecian techos y muros con afectaciones visibles, además de estructuras debilitadas.

Las fotografías muestran muebles rotos, puertas desprendidas y objetos desordenados, lo que refleja el impacto de la onda expansiva dentro de las viviendas.

Ventanas rotas y afectaciones externas

En el exterior, los departamentos presentan ventanas completamente destruidas, con marcos doblados y cristales inexistentes.

Uno de los balcones evidencia cómo la explosión provocó la expulsión de estructuras hacia la calle, dejando visibles los daños en el interior de las habitaciones.

Movilización de cuerpos de emergencia

Tras el incidente, elementos de bomberos y Protección Civil de la Ciudad de México acudieron al lugar para atender la emergencia, acordonar la zona y realizar la limpieza de escombros.

Las imágenes también muestran a personal de emergencia trabajando en la vía pública, retirando restos de vidrio y materiales que quedaron esparcidos tras la explosión.

Investigación por acumulación de gas