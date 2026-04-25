Xavi Simons enciende las alarmas: grave lesión con el Tottenham pone en duda su presencia en el Mundial 2026

El Tottenham sigue acumulando malas noticias en una temporada para el olvido, y la más reciente podría tener impacto incluso a nivel internacional. La lesión de Xavi Simons no solo golpea a los Spurs en su lucha por la permanencia en la Premier League, sino que también abre la incertidumbre sobre si el neerlandés podrá llegar en condiciones al Mundial 2026, una cita que comienza a ponerse en riesgo para el talentoso mediocampista.

Xavi Simons disputaba el balón con Hugo Bueno cerca de la línea de fondo. El neerlandés saltó para intentar recuperarlo, pero al caer, su rodilla derecha se dobló de forma antinatural.

Xavi Simons, jugador del Tottenham | AP

Una acción desafortunada que preocupa al Tottenham

En su intento por ganar la posesión, el canterano del Barcelona realizó un salto que terminó de forma aparatosa. Al caer, su rodilla derecha sufrió una torsión antinatural que encendió las alarmas de inmediato. Las imágenes mostraron claramente cómo la articulación se flexionó más allá de lo normal, generando preocupación tanto en el campo como en el banquillo.

Simons cayó al césped con evidentes gestos de dolor. Incluso se le pudo ver llorando mientras era atendido por los servicios médicos del Tottenham, quienes realizaron las primeras pruebas para evaluar la estabilidad de la rodilla. La escena dejó en silencio a los aficionados presentes y reflejó la gravedad del momento.

Xavi Simons, jugador del Tottenham | AP

Temporada en riesgo y dudas rumbo al Mundial

A falta de los estudios médicos oficiales, todo apunta a que el mediocampista neerlandés podría perderse lo que resta de la temporada. Este escenario representa un duro golpe para el Tottenham, que ya atraviesa una situación complicada en la tabla y necesita a sus figuras para evitar el descenso.

Pero el impacto va más allá del club. La lesión también pone en duda su convocatoria con la selección de Países Bajos dirigida por Ronald Koeman. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el tiempo de recuperación será clave para determinar si Simons podrá llegar en plenitud física a la máxima cita del futbol.