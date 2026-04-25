¿Cómo afecta la ola de calor en CDMX? UNAM advierte daños a negocios y empleados

La Ciudad de México enfrenta una ola de calor desde este 25 de abril, con temperaturas que pueden alcanzar hasta 32 grados y condiciones de alta radiación solar, lo que ya comienza a afectar tanto a la economía local como a la salud de los trabajadores.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este fenómeno no solo representa un riesgo ambiental, sino también un desafío directo para negocios y empleados.

La ola de calor en CDMX ha elevado temperaturas por encima de los 30 grados. / iStock

¿Cómo afecta la ola de calor a los negocios en CDMX?

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son las más vulnerables ante el calor extremo, ya que muchas no cuentan con infraestructura suficiente para adaptarse.

Según datos citados por la UNAM, este sector genera el 52 % de los ingresos y emplea a 27 millones de personas en México, por lo que cualquier afectación impacta directamente en la economía.

El investigador Jorge Méndez Astudillo, del Instituto de Investigaciones Económicas, explicó que uno de los principales efectos es el incremento en los costos operativos. Esto se debe al mayor uso de: Aire acondicionado

Ventiladores

Equipos de refrigeración Lo que eleva el consumo eléctrico y reduce las ganancias de los negocios.

Las altas temperaturas incrementan el uso de ventiladores y aire acondicionado en negocios. / iStock

Impacto directo en trabajadores

El calor extremo también tiene consecuencias en el desempeño laboral, sobre todo en actividades al aire libre.

Especialistas advierten que las altas temperaturas pueden provocar: Deshidratación

Golpes de calor

Problemas cardiovasculares Además, se registra una disminución en la productividad, ya que las condiciones físicas dificultan mantener el ritmo de trabajo habitual.

Trabajadores al aire libre son los más vulnerables ante golpes de calor y deshidratación. / iStock

¿Por qué preocupa este fenómeno?

Las autoridades han señalado que la combinación de altas temperaturas, baja probabilidad de lluvia y radiación ultravioleta elevada incrementa los riesgos tanto para la población como para las actividades económicas.

Este tipo de eventos, además, tienden a prolongarse durante varios días, lo que agrava sus efectos.

Medidas y recomendaciones ante el calor

Frente a este escenario, especialistas recomiendan: Ajustar horarios laborales para evitar las horas de mayor calor

Mantenerse hidratado constantemente

Reducir la exposición prolongada al sol

Implementar medidas de ventilación en espacios de trabajo También señalan la necesidad de políticas públicas y apoyo a PyMEs, ya que muchas no cuentan con recursos para enfrentar este tipo de fenómenos.