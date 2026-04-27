¡Para cerrar el estadio! Golazo de chilena de Aldo López contra Rayados

¿Buen augurio de cara al Apertura 2026? Después de otro semestre para el olvido, Santos cerró de buena manera el Clausura 2026, con un partido completo ante Rayados de Monterrey. Sin embargo, el hombre que se robó los reflectores fue Aldo López, quien anotó un golazo digno del Premio Puskás.

En los minutos del agregado del primer tiempo, el jugador mexicano recibió un balón por parte de Ezequiel Bullaude, quien a base de riñones dejó un balón en el área para el oriundo de Chihuahua. Aldo López hizo un homenaje en vida a Hugo Sánchez y no replicó una chilena, sino que hizo una "huguiña".

¿Cómo ha sido el duelo entre Santos y Rayados?

Ambos equipos llegaron al encuentro ya eliminados, sin embargo, los Guerreros jugaron como su historia lo dicta: con estirpe. El conjunto de Omar Tapia salió con hambre de tres puntos, que lograron concretar al minuto 80.

El primer tanto del equipo de la Comarca Lagunera llegó gracias a Emmanuel Echeverría, al minuto 43. Después de ese gol, Aldo López firmó el poema antes mencionado, que dejó a los Rayados en la lona.

Aldo López, jugador de Santos | IMAGO7

Lucas Di Yorio cerró la historia con otro golazo, pero ya en el segundo tiempo. El argentino recibió un balón en el área, ante la endeble marca de la defensiva de La Pandilla, y con un pisada, quedó de frente al arco de Santiago Mele.

Santos busca renacer

Después de que se confirmó la venta de Atlas, Grupo Orlegi tendrá solamente en su poder a los Guerreros. Santos buscará más que un renacer futbolístico, sino que deberá volver a enamorar a una afición deseosa de estar en los primeros lugares.