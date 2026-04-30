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Futbol Nacional

El '10' maldito de Rayados: cracks que no pudieron romper la historia

Sergio Canales durante un partido con Monerrey | MEXSPORT
Ricardo Olivares 17:50 - 30 abril 2026
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La 'maldición' del 10 en Rayados persiste: grandes figuras han pasado sin lograr el título, dejando una historia de talento sin recompensa

En Rayados de Monterrey, portar el dorsal '10' no siempre ha sido sinónimo de éxito. A lo largo de los últimos años, esta camiseta, históricamente ligada al talento y liderazgo, ha quedado lejos de cumplir con las expectativas que genera entre la afición.

De los últimos siete futbolistas que han utilizado ese número, únicamente dos pueden presumir un campeonato de Liga con el club, lo que ha llevado a muchos a hablar de una especie de 'maldición' alrededor de este dorsal en la institución albiazul.

Osvaldo Martínez en disputa del balón con Rodrigo Ruiz en juego de Monterrey vs Santos | MEXSPORT
Osvaldo Martínez en disputa del balón con Rodrigo Ruiz en juego de Monterrey vs Santos | MEXSPORT

Campeones sin brillo

El primero de ellos fue Osvaldo Martínez, quien sí logró ser campeón con Rayados en 2010, cumpliendo con el peso que implica portar el '10'. Posteriormente, pasaron jugadores como Ángel Reyna, Edwin Cardona y Jonathan Urretaviscaya.

En el caso de Urretaviscaya, formó parte del plantel campeón en 2019, aunque su participación fue limitada debido a constantes lesiones, lo que impidió que tuviera un rol protagónico dentro de ese título.

Más recientemente, nombres como Duván Vergara, Aké Loba y Sergio Canales han portado el dorsal sin poder coronar su etapa con un campeonato de liga.

Grandes expectativas, escasos resultados

Especial atención merecen los casos de Cardona y Canales, dos jugadores que, por su calidad, suelen ser señalados por la afición como elementos que debieron haber sido campeones con el club.

Edwin Cardona con Nahuel Guzmán en un Clásico Regio | MEXSPORT
Edwin Cardona con Nahuel Guzmán en un Clásico Regio | MEXSPORT

Ambos estuvieron cerca de lograrlo, pero se quedaron en la orilla tras perder finales disputadas en el Gigante de Acero: Cardona cayó ante Pachuca en 2016, mientras que Canales hizo lo propio frente al América en 2024.

Así, el dorsal '10' sigue siendo una cuenta pendiente en Rayados, un número que, pese a su peso histórico, no ha logrado consolidarse como símbolo de campeonatos en los últimos años.

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