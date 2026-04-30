Donald Trump le 'abre las puertas a Irán' para la Copa del Mundo: 'Déjenlos jugar'

Pese a que la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue presente, el presidente norteamericano, Donald Trump, declaró que no tiene objeciones a la participación de la selección asiática en la próxima Copa del Mundo 2026, que se celebrará entre junio y julio.

Durante una intervención ante periodistas en el Despacho Oval, Trump reaccionó a las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien había confirmado previamente que Irán disputará sus encuentros en territorio estadounidense. “Si Gianni lo dijo, no tengo problema… Déjalos jugar”, expresó el mandatario.

FIFA ratifica presencia de Irán

La confirmación oficial de Infantino llegó durante el 76º Congreso de la FIFA, celebrado en Vancouver, donde Infantino reiteró que la selección iraní forma parte del torneo sin cambios en su sede. “Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y jugará en los Estados Unidos de América”, señaló ante delegados del fútbol internacional.

La posibilidad de modificar la sede de los partidos de Irán había sido considerada por autoridades del país asiático, quienes plantearon trasladar sus encuentros de fase de grupos a México. Sin embargo, esta alternativa fue descartada por la FIFA, que mantiene el calendario original del certamen organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante un evento de Conmebol en Quito, Ecuador | AP

Condiciones para el ingreso a Estados Unidos

El escenario deportivo se ha visto influido por el contexto internacional, particularmente tras el inicio de hostilidades entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero. A pesar de ello, las autoridades estadounidenses han señalado que la participación del equipo iraní no está restringida de manera general.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la selección podrá competir, aunque advirtió sobre restricciones individuales. Indicó que cualquier persona con vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica no tendría permitido el ingreso al país. “Estados Unidos no les ha prohibido venir. Si deciden no venir por su propia voluntad, es porque así lo han decidido”, afirmó.

Irán conmemora a los niños fallecidos l INSTA: @teammellifootball

La participación de Irán en la Copa del Mundo

El calendario del torneo establece que Irán debutará el 15 de junio frente a Nueva Zelanda, seguido de su segundo encuentro el 21 de junio contra Bélgica, ambos en Inglewood. Posteriormente, el equipo disputará su tercer partido el 26 de junio ante Egipto en Seattle.