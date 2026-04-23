Mundial 2026: Estados Unidos, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

La Copa del Mundo del 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que es tiempo de descubrir todos los detalles clave de los 48 equipos participantes. Entre estos, destaca Estados Unidos, quien será uno de los tres anfitriones del torneo.

Por segunda ocasión en su historia, el conjunto de las Barras y las Estrellas será anfitrión del máximo torneo de selecciones. En 1994 cuando el futbol aún no era tan conocido en norteamérica, la Copa del Mundo llegó a Estados Unidos.

Estados Unidos albergó la Copa del Mundo de 1994 | MEXSPORT

Estados Unidos en Mundiales

Pese a no ser un país históricamente ligado al futbol (soccer como lo llaman ellos), la historia de la Selección Estadounidense en el máximo torneo de selecciones es basto, de hecho, el equipo participó en la primera Copa del Mundo en 1930 y logró instalarse en las Semifinales del torneo donde cayeron derrotados 6-1 ante Argentina.. Esta ha sido la mejor participación del combinado estadounidense.

Además de 1930 y el próximo Mundial de este verano, Estados Unidos ha logrado participar en otros 11 torneos incluyendo aquel de 1994 en el que fueron locales. En 1934, 1950, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022, también participaron.

Estados Unidos avanzó a Cuartos de Final en el 2002 | MEXSPORT

Figura actual

Hoy, Estados Unidos espera que su mejor jugador Christian Pulisic pueda comandarlos rumbo a una actuación histórica este verano. El atacante del AC Milán llega con mucha responsabilidad pues al ser el capitán del equipo todos ponen sus esperanzas en él.

Pulisic llegará a la Copa del Mundo con 86 partidos con la Selección estadounidense, en los cuales ha logrado marcar 32 tantos siendo el cuarto máximo goleador del combinado nacional. En la Copa del Mundo ya ha demostrado buenos momentos al marcar un gol y dar dos asistencias, aunque aún está lejos de los 5 goles de Landon Donovan en Mundiales.

Pulisic festeja una anotación frente al Los Vinotintos

Calendario de Estados Unidos

Estados Unidos quedó ubicado en el Grupo D de la Copa del Mundo, mismo que compartirán con Paraguay, Turquía y Australia. Todos los partidos del equipo se jugarán en la costa oeste de Estados Unidos y su viaje más largo será de sólo tres horas.

Viernes, 12 de junio 2026

19:00 horas del centro de México

Estados Unidos v Paraguay

Estadio Los Ángeles

Viernes 19 de junio de 2026

13:00 Horas del centro de México

Estados Unidos v Australia

Estadio Seattle

Jueves, 25 de junio de 2026

20:00 Horas del centro de México

Turquía v Estados Unidos

Estadio Los Ángeles

Estados Unidos se alista para la Copa del Mundo | X @USMNT

Números totales en Mundiales

En cuatro de sus 11 participaciones el equipo terminó eliminado en Fase de Grupos, en otras cinco quedaron fuera en Octavos de Final mientras que en el 2002 lograron llegar a Cuartos de Final tras eliminar a México en la ronda previa. Fuera de dicha ocasión y de 1930, el equipo no he podido destacar en este torneo.

En total Estados Unidos ha disputado 37 partidos en la Copa del Mundo de los cuales sólo ha podido ganar nueve. Además, suma ocho empates y 20 derrotas con 40 goles a favor y 66 en contra teniendo una diferencia de -26 tantos.

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