¿Cuál es el balance de Chivas jugando liguilla en el Akron desde el 2010 a la fecha?

Desde su inauguración, el Estadio Akron ha sido testigo de noches decisivas, donde Chivas ha vivido desde eliminaciones dolorosas hasta momentos que terminaron en campeonato.

A partir de 2010, Guadalajara ha disputado 14 series de fase final como local. Durante este periodo, el Estadio Akron ha sido sede de encuentros de alta exigencia, por lo que ahora, en su serie número 15 en RÉCORD, recordamos cuál es el balance del Rebaño Sagrado en el inmueble rojiblanco.

Chivas en la Final del Clausura 2023 l IMAGO7

De repechaje a finales: el recorrido rojiblanco

En las 14 participaciones analizadas, el Guadalajara ha disputado un total de 3 series de repechaje o play-in. Ya en la liguilla, ha jugado 13 series de cuartos de final, logrando avanzar en varias de ellas hasta alcanzar las semifinales en 6 ocasiones. De esas semifinales, el equipo consiguió llegar a la final en 2 torneos.

El equipo rojiblanco alcanzó las semifinales en casi la mitad de sus participaciones (6 de 14), y logró convertir dos de esas oportunidades en campeonatos.

Jugadores de Chivas celebrando un gol ante Puebla| MEXSPORT

Números en casa y rivales frecuentes

Al sumar todos los resultados mencionados, el equipo ha disputado un total de 24 partidos de liguilla en el Estadio Akron. En estos encuentros, registra 9 victorias, 8 empates y 7 derrotas, lo que refleja un rendimiento competitivo y relativamente equilibrado en casa, con una ligera tendencia positiva al acumular más triunfos que descalabros. Lo que se traduce en una efectividad del 48.6 por ciento en casa en la fase final del campeonato.

Chicote Calderón en el Necaxa vs Chivas del Clausura 2026 | MEXSPORT

Al considerar únicamente los partidos de liguilla disputados en el Estadio Akron, se observa que Chivas ha enfrentado con mayor frecuencia al Atlas con 5 encuentros y posteriormente le sigue América con cuatro encuentros. Les siguen rivales como Tigres, Pumas, Santos y Toluca, frente a los cuales ha jugado en dos ocasiones respectivamente.

Por otro lado, equipos como Querétaro, Necaxa, León y Cruz Azul aparecen con una sola visita al Akron en fase final. Este registro refleja que, aunque el Guadalajara ha tenido una variedad importante de oponentes en liguilla como local, sus enfrentamientos más recurrentes han sido ante rivales directos y de alta intensidad como Atlas y América.