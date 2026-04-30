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Futbol

Anthony Martial dejará de ser jugador de Rayados de Monterrey

Anthony Martial, Rayados | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 13:10 - 30 abril 2026
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De acuerdo con Carlos Ponce de León, la directiva regiomontana rescindirá el contrato del galo

¡Se siguen moviendo los cimientos de El Barrial! Después de las salidas de José Antonio 'Tato' Noriega de la dirección deportiva y de Nicolás Sánchez del banquillo de Rayados de Monterrey, el conjunto de La Pandilla se prepara para el adiós de Anthony Martial.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, los altos mandos del conjunto regiomontano le darán las gracias al francés este mismo verano. Pese a que llegó en septiembre de 2025, el galo nunca se adaptó al balompié nacional.

La llegada de Martial a Rayados

Como se mencionó, Anthony Martial llegó a México en septiembre de 2025, y generó ilusión en el equipo de la Sultana del Norte. Sin embargo, como fue una constante a lo largo de su carrera, el exjugador del Manchester United nunca logró despegar.

El que alguna vez fue un Golden Boy y una de las mayores proyecciones a futuro, terminó por ser una de las decepciones más recientes. El último equipo de Martial en el Viejo Continente fue el AEK Atenas.

Martial con Rayados | IMAGO7

¿Cuáles han sido los números de Anthony Martial en Rayados?

Desde su llegada a la Sultana del Norte, Anthony Martial disputó 20 partidos con La Pandilla, entre Liga MX y Concachampions. Pese a que llegó con bombo y platillo, sus números reflejan la irregularidad de su contratación.

El atacante galo solamente hizo un gol y repartió tres asistencias en sus dos torneos en México. Su primer y único gol oficial en México fue ante Mazatlán, por medio de la vía del penalti.

Anthony Martial en lamento con Xolos de Tijuana | IMAGO7
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