Anthony Martial dejará de ser jugador de Rayados de Monterrey
¡Se siguen moviendo los cimientos de El Barrial! Después de las salidas de José Antonio 'Tato' Noriega de la dirección deportiva y de Nicolás Sánchez del banquillo de Rayados de Monterrey, el conjunto de La Pandilla se prepara para el adiós de Anthony Martial.
SE VA, SE VA… 🤠— Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 30, 2026
Aunque el Tato Noriega le dio contrato por dos años (con opción a uno más) a Anthony Martial 🇫🇷, Rayados ya decidió el futuro del francés:
👎🏼 Le rescindirán el contrato este verano.
Vaya petardo que le quito El Tato a Pumas, parte por lo que tampoco seguirá… pic.twitter.com/pnC9017cfk
De acuerdo con Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, los altos mandos del conjunto regiomontano le darán las gracias al francés este mismo verano. Pese a que llegó en septiembre de 2025, el galo nunca se adaptó al balompié nacional.
La llegada de Martial a Rayados
Como se mencionó, Anthony Martial llegó a México en septiembre de 2025, y generó ilusión en el equipo de la Sultana del Norte. Sin embargo, como fue una constante a lo largo de su carrera, el exjugador del Manchester United nunca logró despegar.
El que alguna vez fue un Golden Boy y una de las mayores proyecciones a futuro, terminó por ser una de las decepciones más recientes. El último equipo de Martial en el Viejo Continente fue el AEK Atenas.
¿Cuáles han sido los números de Anthony Martial en Rayados?
Desde su llegada a la Sultana del Norte, Anthony Martial disputó 20 partidos con La Pandilla, entre Liga MX y Concachampions. Pese a que llegó con bombo y platillo, sus números reflejan la irregularidad de su contratación.
El atacante galo solamente hizo un gol y repartió tres asistencias en sus dos torneos en México. Su primer y único gol oficial en México fue ante Mazatlán, por medio de la vía del penalti.