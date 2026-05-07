Google lanza Try On en México: así puedes probarte ropa y zapatos desde casa

Las compras en línea siguen evolucionando y ahora Google quiere hacerlas más fáciles para quienes dudan al comprar ropa o zapatos por internet. La empresa lanzó en México Try On, una función impulsada por inteligencia artificial que permite a los usuarios visualizar cómo lucen distintas prendas en su propio cuerpo desde el celular o computadora.

La herramienta ya comenzó a desplegarse de forma gradual en el país a través de Google Shopping y Google Imágenes. Con esta tecnología, las personas pueden subir una fotografía de cuerpo completo y probarse virtualmente artículos como vestidos, pantalones, tops, tenis y zapatos antes de tomar una decisión de compra.

Google lanzó Try On en México, una herramienta que permite probarse ropa y zapatos de forma virtual antes de comprar en línea. / iStock

¿Cómo funciona Try On de Google?

El proceso es sencillo y está integrado directamente en las búsquedas de productos. Los usuarios deben entrar a Google Shopping o buscar prendas desde Google Imágenes, seleccionar un artículo compatible y dar clic en el botón “Pruébalo”. Después, solo necesitan cargar una foto propia de cuerpo completo.

En cuestión de segundos, la inteligencia artificial genera una imagen personalizada que muestra cómo se vería la prenda puesta sobre la persona. Google explicó que el sistema es capaz de interpretar proporciones corporales, poses y detalles de la ropa como texturas, pliegues y ajustes.

Además, la plataforma permite guardar los looks creados, compartirlos con otras personas y acceder directamente a la tienda del vendedor para completar la compra.

La función utiliza inteligencia artificial para mostrar cómo lucen prendas y calzado en el cuerpo del usuario desde el celular. / Google

Google apuesta por una experiencia de compra más realista

Con esta función, Google busca reducir uno de los principales problemas de las compras digitales: la incertidumbre sobre cómo quedará una prenda en la vida real.

La compañía integró la herramienta dentro de su ecosistema de Shopping, donde actualmente existen miles de millones de productos publicados por distintas marcas y vendedores. Esto permite comparar estilos, colores y opciones desde un mismo lugar.

El sistema funciona gracias a modelos avanzados de inteligencia artificial especializados en “virtual try-on”, una tecnología que en los últimos años ha evolucionado para ofrecer simulaciones más precisas y naturales.

Los usuarios pueden subir una foto de cuerpo completo y visualizar distintos outfits en segundos gracias a Try On. / Google

La función también llegará a Google Fotos

Google también anunció una nueva herramienta relacionada con la moda digital dentro de Google Fotos. Esta opción permitirá crear un “armario virtual” con prendas almacenadas en la galería del dispositivo para combinar ropa y generar nuevos outfits mediante inteligencia artificial.

De acuerdo con la información disponible, la función llegará primero a dispositivos Android y posteriormente estará disponible para iOS.

¿Try On ya está disponible en México?