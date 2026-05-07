¿Regresará para El Clásico? Kylian Mbappé supera pruebas médicas y su recuperación está en etapas finales

Después de la tormenta… ¿viene la calma? El Real Madrid ha tenido una semana turbulenta, por no decir desastrosa, en la que se han reportado supuestos problemas internos al interior de Valdebebas. Sin embargo, el conjunto merengue parece encontrar una luz al final del túnel, pues Kylian Mbappé superó las pruebas médicas.

Pese a que continúa en la etapa final de su recuperación, la expectativa dentro de los merengues es que el atacante galo pueda estar en El Clásico ante el Barcelona. Pese a todo, el conjunto blanco contará con varias bajas ante los blaugranas.

Kylian Mbappé con Real Madrid en LaLiga | AP

¿Quiénes son las bajas confirmadas por el Real Madrid?

A falta de una convocatoria oficial para el fin de semana, el conjunto blanco contará con cinco bajas totales, en las que destacan Ferland Mendy y Arda Güler; el francés estará cinco meses fuera, mientras que el turco aspira a llegar a la Copa del Mundo.

Además de los futbolistas antes mencionados, Dani Carvajal, Éder Militao y Rodrygo Goes también serán baja. Por su parte, aún no se sabe nada sobre Federico Valverde, quien terminó en el hospital tras un supuesto altercado con Aurélien Tchouaméni.

Ferland Mendy lesionado con el Real Madrid | MEXSPORT

Real Madrid, en busca de un milagro

El partido ante el Barcelona no solo será un encuentro más, sino que también podría ser el título de LaLiga para el cuadro blaugrana. El Real Madrid no buscará pelear por el campeonato, pero sí hacer el camino difícil a los de Hansi Flick.

A nada del título del Barcelona, el conjunto merengue firmará otra temporada de 'nadaplete'. El Real Madrid quedó eliminado en la Champions League ante el Bayern Munich; mientras que en la Copa del Rey perdió ante Albacete.