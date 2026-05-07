¿Habrá descanso escolar por el 10 de mayo? Esto confirmó la SEP para 2026

La llegada del Día de las Madres 2026 volvió a generar dudas entre millones de estudiantes y familias en México sobre si habrá suspensión de clases o puente escolar por el festejo del 10 de mayo.

Aunque muchas escuelas suelen realizar festivales, convivios y actividades especiales para celebrar a las madres de familia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya aclaró qué ocurrirá con el calendario escolar durante esta fecha.

El Día de las Madres en México se celebra cada 10 de mayo. / iStock

¿Habrá puente por el Día de las Madres 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, no habrá puente oficial por el Día de las Madres.

Este año, el 10 de mayo caerá en domingo, por lo que los alumnos de educación básica ya descansarán ese día como parte del fin de semana habitual.

La SEP tampoco contempla suspensión de clases el viernes previo ni el lunes posterior por motivo del festejo.

Sin embargo, algunas escuelas podrían modificar horarios o realizar festivales internos para celebrar a las madres de familia, dependiendo de la organización de cada plantel educativo.

¿Hay clases el viernes previo al 10 de mayo

Sí. La SEP mantiene actividades normales para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria antes del Día de las Madres.

Esto significa que el viernes previo al 10 de mayo sí habrá clases regulares en la mayoría de las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Aun así, algunos planteles podrían realizar festivales escolares, presentaciones artísticas o convivios durante el horario escolar para celebrar la fecha.

Las escuelas sí tendrán actividades normales antes y después del Día de las Madres. / iStock

¿Qué puentes sí quedan en mayo 2026?

Aunque no habrá descanso oficial por el Día de las Madres, el calendario escolar todavía contempla algunos días sin clases durante mayo. Entre las fechas confirmadas por la SEP destacan: 15 de mayo: suspensión de clases por el Día del Maestro

29 de mayo: sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá actividades para estudiantes de educación básica. Estos descansos sí forman parte del calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.

¿El 10 de mayo es día festivo oficial en México?

No. El Día de las Madres no está considerado como descanso obligatorio dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por ello, tanto escuelas como centros de trabajo mantienen actividades normales, salvo ajustes internos que cada institución o empresa decida realizar para celebrar la fecha.

Pese a ello, el 10 de mayo sigue siendo una de las celebraciones más importantes en México y suele generar festivales escolares, reuniones familiares y alta actividad comercial en todo el país.