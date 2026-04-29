10 de mayo 2026 impulsará ventas en CDMX con derrama millonaria
La celebración del Día de las Madres 2026 generará una derrama económica estimada en 4,400 millones de pesos en la Ciudad de México, consolidándose como una de las fechas más importantes para el comercio local.
De acuerdo con estimaciones de autoridades y organismos empresariales, el impacto se concentrará en sectores como comercio, servicios, entretenimiento y gastronomía, donde se espera un aumento significativo en la demanda durante el 10 de mayo.
¿Cuánto dinero generará el Día de las Madres 2026 en CDMX?
Para este 2026, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) prevé una derrama económica de 4,400 millones de pesos, cifra que refleja la relevancia de esta celebración en la actividad comercial de la capital.
El Día de las Madres se mantiene como una de las fechas con mayor consumo, impulsando ventas en miles de negocios, desde pequeños comercios hasta grandes cadenas.
Sectores más beneficiados por el 10 de mayo
Durante esta temporada, los giros con mayor demanda suelen ser:
Restaurantes, bares y servicios de comida
Florerías y venta de chocolates
Perfumería, joyería y relojería
Electrodomésticos y artículos electrónicos
Estos sectores concentran gran parte del gasto, ya que forman parte de los regalos y celebraciones tradicionales en esta fecha.
Una fecha clave para la economía local
El 10 de mayo no solo representa una celebración familiar, también es un motor económico para la ciudad.
Autoridades han destacado que esta fecha beneficia a decenas de miles de unidades económicas, especialmente micro y pequeñas empresas, que dependen de este tipo de temporadas para incrementar sus ingresos.
Además, se trata de una jornada que genera alta actividad en toda la ciudad, desde centros comerciales hasta mercados y negocios de barrio.