10 de mayo 2026 impulsará ventas en CDMX con derrama millonaria

La celebración del Día de las Madres 2026 generará una derrama económica estimada en 4,400 millones de pesos en la Ciudad de México, consolidándose como una de las fechas más importantes para el comercio local.

De acuerdo con estimaciones de autoridades y organismos empresariales, el impacto se concentrará en sectores como comercio, servicios, entretenimiento y gastronomía, donde se espera un aumento significativo en la demanda durante el 10 de mayo.

Familias capitalinas impulsan la economía con compras de flores, comida y obsequios. / iStock

¿Cuánto dinero generará el Día de las Madres 2026 en CDMX?

Para este 2026, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) prevé una derrama económica de 4,400 millones de pesos, cifra que refleja la relevancia de esta celebración en la actividad comercial de la capital.

El Día de las Madres se mantiene como una de las fechas con mayor consumo, impulsando ventas en miles de negocios, desde pequeños comercios hasta grandes cadenas.

El festejo del Día de las Madres es una de las fechas con mayor consumo en la ciudad. / iStock

Sectores más beneficiados por el 10 de mayo

Durante esta temporada, los giros con mayor demanda suelen ser: Restaurantes, bares y servicios de comida

Florerías y venta de chocolates

Perfumería, joyería y relojería

Electrodomésticos y artículos electrónicos Estos sectores concentran gran parte del gasto, ya que forman parte de los regalos y celebraciones tradicionales en esta fecha.

Una fecha clave para la economía local

El 10 de mayo no solo representa una celebración familiar, también es un motor económico para la ciudad.

Autoridades han destacado que esta fecha beneficia a decenas de miles de unidades económicas, especialmente micro y pequeñas empresas, que dependen de este tipo de temporadas para incrementar sus ingresos.

Además, se trata de una jornada que genera alta actividad en toda la ciudad, desde centros comerciales hasta mercados y negocios de barrio.