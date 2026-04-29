Polémica: alumnos del IPN en Reino Unido reportan cancelación de becas

Al menos 41 alumnos mexicanos de posgrado en Reino Unido atraviesan una situación crítica luego de que se suspendieran los pagos de sus becas, lo que los ha dejado sin recursos para cubrir necesidades básicas como renta, comida y transporte.

La problemática no solo impacta su vida diaria, sino que también pone en riesgo su continuidad académica, ya que universidades en el extranjero han comenzado a advertir posibles sanciones si no se liquidan adeudos en las próximas semanas.

Los estudiantes, becados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), señalaron que la suspensión de apoyos económicos ocurrió sin previo aviso claro, lo que generó incertidumbre total sobre su permanencia en el extranjero y el cumplimiento de sus compromisos académicos. Esta falta de comunicación ha provocado preocupación entre los afectados, quienes ahora enfrentan un panorama incierto en uno de los momentos más importantes de su formación profesional.

Los estudiantes ya no podrán cubrir sus necesidades básicas como renta, comida y transporte / FB: @ipn.mx

Notificación inesperada y sin respuestas claras

De acuerdo con los propios estudiantes, el pasado 23 de marzo recibieron una notificación en la que se les informó la suspensión “temporal y preventiva” de los apoyos económicos. Desde entonces, aseguran que no han recibido una explicación detallada ni una solución concreta por parte de la Fundación Politécnico A.C., lo que ha incrementado la incertidumbre.

Uno de los testimonios más representativos es el de Jhosadara Espinoza, estudiante beneficiaria, quien describió la situación que viven:

“Estamos a la mitad de este problema, no tenemos conocimiento de lo que pasa realmente. Nos contactó la Secretaría de Posgrado del IPN para abrir la comunicación, pero por parte de la Fundación no hay respuesta absoluta. Probablemente, tengamos que regresar a México perdiendo nuestra visa. Muchos tenemos contratos de arrendamiento”.

La Fundación Politécnico A.C. fue quien suspendió el apoyo a estudiantes en el extranjero / Redes Sociales

IPN se deslinda y rompe convenio

En medio de la polémica, el Instituto Politécnico Nacional informó que ya había tomado distancia de la Fundación Politécnico A.C. desde el 11 de julio de 2025, fecha en la que se formalizó la ruptura del convenio entre ambas partes. La institución argumentó que el acuerdo fue terminado debido a que el IPN no tenía intervención en la toma de decisiones ni en la administración de los recursos destinados a las becas.

Bajo este contexto, la dirección encabezada por Arturo Reyes Sandoval anunció la creación de una nueva asociación civil que se encargará de administrar aportaciones voluntarias, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen directamente a la comunidad estudiantil y evitar situaciones similares en el futuro.

El IPN ha dicho que ellos no tienes nada que ver con los apoyos por lo que es culpa de la Fundación / FB: @ipn.mx

Recursos millonarios en disputa

Según información oficial, el programa de becas en el extranjero —particularmente el que se desarrolla en colaboración con la Queen Mary University of London— contempla un monto cercano a los 200 millones de pesos. Sin embargo, el IPN ha señalado que la responsabilidad de la entrega de estos recursos recae directamente en la Fundación, por lo que, en caso de incumplimiento, la carga no corresponde a la institución educativa.

Mientras la situación no se resuelve, los estudiantes continúan enfrentando dificultades económicas y legales que podrían obligarlos a regresar a México sin concluir sus estudios, lo que implicaría la pérdida de visas, contratos de arrendamiento y avances académicos.

Antes esta problemáticas, los alumnos podrían regresar a México dejando inconclusos sus estudios / FB: @ipn.mx